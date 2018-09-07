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Началось заседание Совета адвокатов Украины в Херсоне

07 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в Херсоне заседает Совет адвокатов Украины. На повестке дня — вопросы, касающиеся деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины и ведения Единого реестра адвокатов, вопросы, связанные с деятельностью органов адвокатского самоуправления г.Киева, в частности, относительно предоставления правовой оценки вмешательства в деятельность дисциплинарной палаты КДКА по обращению и.о. председателя КДКА Вадима Рыкова. Также САУ рассмотрит обращения председателей советов регионов, председателей комитетов НААУ и адвокатов.

На повестку дня будут вынесены и другие вопросы, касающиеся результатов деятельности рабочей группы по вопросам имплементации положений Концепции реформирования процедуры сдачи квалификационного экзамена для получения права на занятие адвокатской деятельностью, а также результатов деятельности некоторых других рабочих групп, созданных САУ. В перечне вопросов значатся и стандарты юридического образования.

Открыла заседание председатель САУ Лидия Изовитова, начав свой доклад с информации о внесенном в Верховную Раду Украины проекте закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Документ зарегистрирован 6 сентября с.г. под №9055. Отметим также, что сегодня утром на сайте Верховной Рады уже появился текст законопроекта.

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