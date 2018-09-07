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Стали известны основания иска к Илону Маску из-за махинаций на бирже

07 сентября 2018 года Источник:Pravo.ru

Глава исследовательской компании Citron Research Эндрю Лефт считает, что из-за заявлений Илона Маска выкупить все акции компании Tesla он ввел в заблуждение рынок, так как своих намерений он не выполнил.

Об иске рассказывает CNBC, Маска подозревают в нарушении федеральных законов о ценных бумагах. В начале августа Маск заявил о намерении выкупить все акции компании и увести ее с биржи.

После такого заявления акции компании поползли вверх, а прибыль за сутки увеличилась на 10%. После Маск от идеи выкупа отказался. «Мы считаем, что Маск пытался манипулировать ценой ценных бумаг Tesla ложными и вводящими в заблуждение твитами, направленными на то, чтобы нанести вред коротким продажам», — комментирует компания Labaton Sucharow, представляющая интересы истца.

В иске сообщается, что Маск «манипулировал ценой акций Tesla, выдавая ложную и вводящую в заблуждение информацию». После заявлений Маска была инициирована проверка со стороны финансовых регуляторов, а группа акционеров компании подала против него коллективный иск из-за финансовых потерь, рассказывает «Коммерсант».

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