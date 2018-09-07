Сегодня 07 сентября 2018 года, 11:51

На Херсонщине местные власти распорядились провести эвакуацию из-за экологической угрозы

На юге Херсонской области объявлена эвакуация в связи с угрозой техногенной катастрофы и загрязнением воздуха на севере оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении Херсонской областной государственной администрации.

Сообщается, что для предотвращения негативных последствий загрязнения воздуха в результате деятельности завода «Крымский титан» на оккупированном полуострове на юге Херсонской области приостанавливают работу школ и детсадов, а детей эвакуируют в оздоровительные лагеря.

Кроме того, приостановлен пропуск на пунктах «Каланчак» и «Чаплинка» в сторону Крыма.

Напомним: ранее «РБК-Украина» сообщало, что Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц просит воздержаться от поездок в Крым в связи с загрязнением воздуха на севере полуострова.

Отмечается, по состоянию на 6 сентября 2018 года в Херсонской области загрязнения воздуха не было обнаружено. Кроме того, ни одного ребенка или взрослого не госпитализировали в больницы области. Медицинские бригады с 5 сентября проводят осмотры жителей области.