Компания Apple Inc планирует создать онлайн-инструмент для официальных запросов полиции о предоставлении данных о пользователях.
Об этом пишет Reuters.
Компания Apple Inc планирует создать для полиции онлайн-инструмент, с помощью которого правоохранители смогут официально запрашивать данные о пользователях. Компания также планирует создать группу для инструктажа полиции по вопросам, какие данные могут и не могут быть получены от производителя iPhone.
Эта информация содержится в письме генерального юрисконсульта Apple Кейт Адамс сенатору США Шелдону Уайтхаузу, датированном 4 сентября.
Apple отказалась от комментариев.
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