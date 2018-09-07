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Apple Inc планирует создать онлайн-инструмент для официальных запросов полиции

07 сентября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Компания Apple Inc планирует создать онлайн-инструмент для официальных запросов полиции о предоставлении данных о пользователях.

Об этом пишет Reuters.

Компания Apple Inc планирует создать для полиции онлайн-инструмент, с помощью которого правоохранители смогут официально запрашивать данные о пользователях. Компания также планирует создать группу для инструктажа полиции по вопросам, какие данные могут и не могут быть получены от производителя iPhone.

Эта информация содержится в письме генерального юрисконсульта Apple Кейт Адамс сенатору США Шелдону Уайтхаузу, датированном 4 сентября.

Apple отказалась от комментариев.

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