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В Киеве проходит международная конференция, приуроченная 25-летию Закона Украины «О нотариате»

07 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

2 сентября с.г. нотариальное сообщество Украины в очередной раз отметило свой профессиональный праздник — День нотариата, и в этот же день исполнилось ровно 25 лет с момента принятия парламентом Закона Украины «О нотариате». А сегодня в Киеве проходит международная конференция «Стратегия развития нотариата в Украине как нотариата латинского типа», приуроченная к четвертьвековому юбилею специального закона, регулирующего нотариальную деятельность.

«Наше нотариальное сообщество сейчас сильное, как никогда. И мы развиваемся благодаря взаимной поддержке, совместному труду и пониманию приоритетных задач. Закон Украины «О нотариате», принятый 25 лет назад, стал основой реформирования украинского нотариата. С тех пор пройдено много важных этапов — и нотариальное сообщество всегда оперативно и ответственно реагировало на все изменения в законодательстве и обществе. Благодаря этому постоянно улучшался положительный имидж профессии нотариуса.

Времена меняются, но неизменной остается стратегия развития нотариата в Украине как нотариата латинского типа. Именно поэтому сегодня состоится уже вторая международная конференция, посвященная этой теме, в частности, развитию нотариального самоуправления и внедрению электронного нотариата», — отметил президент Нотариальной палаты Украины (НПУ) Владимир Марченко в своем приветственном слове, открывая торжественное заседание.

Помимо выступлений отечественных и международных экспертов, посвященных проблематике развития нотариального самоуправления и е-нотариата, в рамках мероприятия состоится награждение победителей конкурса «Лучший нотариус года» в следующих номинациях: «Профессионал в сфере нотариата», «Опора и авторитет для нотариального сообщества», «Легенда нотариата в Украине», «Будущее нотариата», «Нотариус-ученый», «Лучший руководитель». Финальным аккордом международной конференции станет просмотр фильма «Нотариат лицом к людям».

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