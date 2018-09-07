Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Завершается период скидок на III International Compliance Forum

07 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика
Период скидок на участие в Форуме завершается 9 сентября Период скидок на участие в Форуме завершается 9 сентября

Период скидок на участие в форуме завершается 9 сентября 2018 года! Успейте зарегистрироваться на выгодных условиях!

Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий, комплаенс-офицеров) действует скидка — специальная цена.

Программа и регистрация по ссылке: http://pravo.ua/events/compliance2018

Дата проведения: 19 сентября 2018 года

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Время проведения: 09:00-18:00

Генеральный партнер: ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

Экспертный партнер: МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

Профессиональный партнер: Gryphon Group

При поддержке UNIC

Вопросы к обсуждению:

• Глобальная комплаентность: международные стандарты добропорядочности бизнеса

• Корпоративный комплаенс

• Комплаенс во взаимоотношениях с банками

• Защита информации — новая зона рисков для бизнеса

• Антикоррупционный прогресс Украины

Контакты:

Наталия Булко, продажа билетов,

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Марьяна Скорук, ивент-менеджер

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Дарья Сваткова, координатор форума

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua

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