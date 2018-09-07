Период скидок на участие в форуме завершается 9 сентября 2018 года! Успейте зарегистрироваться на выгодных условиях!
Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий, комплаенс-офицеров) действует скидка — специальная цена.
Программа и регистрация по ссылке: http://pravo.ua/events/compliance2018
Дата проведения: 19 сентября 2018 года
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)
Время проведения: 09:00-18:00
Генеральный партнер: ЮФ «Ильяшев и Партнеры»
Экспертный партнер: МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Профессиональный партнер: Gryphon Group
При поддержке UNIC
Вопросы к обсуждению:
• Глобальная комплаентность: международные стандарты добропорядочности бизнеса
• Корпоративный комплаенс
• Комплаенс во взаимоотношениях с банками
• Защита информации — новая зона рисков для бизнеса
• Антикоррупционный прогресс Украины
Контакты:
Наталия Булко, продажа билетов,
(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua
Марьяна Скорук, ивент-менеджер
(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua
Дарья Сваткова, координатор форума
(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua
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Контакты:
Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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