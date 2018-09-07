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Правительство поручило разработать условия конкурса на должность главы ГФС

07 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Правительство Украины приняло решение о проведении конкурса на должность председателя Государственной фискальной службы Украины. Кабинет Министров Украины также поручил Нацгосслужбе и Минфину подготовить условия.

Об этом говорится на сайте Минфина.

В настоящее время Мирослав Продан освобожден от исполнения обязанностей и.о. председателя ГФС, чтобы избежать каких-либо спекуляций относительно объективности и возможного давления на проведение конкурса.

Обязанности председателя ГФС будет временно исполнять Александр Власов, боевой офицер АТО и профессионал своего дела, уточняют в министерстве.

«Что касается эффективности работы Мирослава Продана, то об этом свидетельствуют показатели работы как таможни, так и налогового направления, в частности закрытие схем по возмещению налога на добавленную стоимость, перевод большинства сервисов в электронный вид, закупка современных сканеров для таможни, эффективная борьба с контрабандой и многие другие достижения», — говорится в сообщении.

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