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Axon Partners объединились с харьковским адвокатским бюро Оксаны Кобзар

07 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Axon Partners объединились с харьковским адвокатским бюро Оксаны Кобзар. Ниже приводим текст релиза, выпущенного объединенной компанией:

«На фоне громких слияний лета наше объединение было тихим и камерным. Теперь бирюзовая юридическая фирма есть не только в Киеве и Львове, но и в Харькове. Объединенная компания будет называться Axon Partners.

И бюро Оксаны Кобзар, и Axon Partners входят в международные рейтинги, при этом Axon Partners — топовая украинская юридическая компания в IT-индустрии. При объединении мы преследовали вполне практичную цель, а не просто пытались дотянуть количество юристов до 30.

Во-первых, мы хотим избавиться от бутиковости: теперь у нас есть полноценные судебная практика, практика международного налогообложения и практика таможенного права. Во-вторых, вы выходим за рамки сектора технологичных и медиакомпаний, при этом сохраняем фокус на инновациях.

Сильная налоговая, а тем более судебная практика — это красный океан на рынке юридических услуг. Раньше мы не выделяли их в отдельные практики по двум причинам.

Во-первых, мы не были готовы конкурировать с лидерами, «большой четверкой» и украинскими Big Law. Сейчас мы доросли до этой конкуренции в индустрии IT как внешне (рейтинги), так и внутренне (процессы и уровень экспертизы). Соответственно, мы можем надстраивать новые дополнительные практики на свою сильную экспертизу в IT.

Во-вторых, налоговые и судебные юристы обычно слишком вживаются в образ юристов, вместо того чтобы быть бизнес-консультантами для клиента. Нам очень повезло, что мы познакомились и сработались с Оксаной.

Это была скорее наша мечта, чем наша стратегия, — офисы в трех самых крупных IT-центрах Украины. Крупные IT-компании с офисами по всей Украине будут чувствовать себя в большей безопасности, когда их юристы рядом.

Хотя теперь мы и ориентируемся на крупный бизнес, мы продолжим помогать стартапам».





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