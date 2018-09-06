Сегодня 06 сентября 2018 года, 17:04

Президент внес законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»

Сегодня Президент Украины внес на рассмотрение парламента проект закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» №9055.

На официальном сайте парламента текст законопроекта пока отсутствует. О ключевых тезисах законодательной инициативы «ЮП» сообщили в Совете по вопросам судебной реформы, эксперты которого и разрабатывали новации для института адвокатуры.

В частности, расширить права и гарантии адвокатов планируется путем:

- участия в любых следственных и процессуальных действиях, в которых вправе участвовать клиент;

- беспрепятственного доступа в помещения судов, прокуратуры, полиции, министерства внутренних дел, правоохранительных органов;

- идентифицированного доступа ко всем государственным реестрам;

- использования любых не запрещенных технических средств без всякого разрешения.

Среди дополнительных гарантий адвокатской деятельности авторы предлагают предусмотреть, что следственные (розыскные) действия в отношении адвоката проводятся только в рамках уголовного производства, в котором адвокату вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, и исключительно на основании постановления следственного судьи апелляционного суда. Следующие дополнительные гарантии — запрет осмотра и обыска в связи с осуществлением адвокатской деятельности, запрет сбора информации об общении между адвокатом (помощником адвоката) и клиентом, адвокатом и помощником адвоката.

В части доступа к профессии предлагается ввести переходный период, предусматривающий упрощенный порядок получения статуса адвоката для лиц, имеющих опыт работы в отрасли права (экзамен без прохождения стажировки и работы в качестве стажера адвоката). Переходный период должен будет действовать в течение четырех лет после вступления закона в силу, который, к слову, вводится в действие через год после вступления в силу.

Предусмотрен и новый порядок сдачи экзамена: только письменное анонимное тестирование, которое проводится централизованно Высшей квалификационной комиссией адвокатуры (ВККА) по аналогии с ВНО; организация проведения экзамена возложена на квалификационную комиссию региона.

Меняется и структура органов адвокатского самоуправления. В частности, на национальном уровне органы адвокатского самоуправления — это Совет адвокатов Украины, ВККА, Высшая дисциплинарная комиссия адвокатуры (ВДКА), Высшая ревизионная комиссия адвокатуры, подотчетные съезду. На региональном уровне также предусмотрено разделение КДКА на два отдельных органа и создание Совета адвокатов региона, подотчетных конференции адвокатов региона.

Обеспечение ротации в системе органов адвокатского самоуправления — максимум 2 срока по 3 года. Также предусматривается, что все адвокаты будут иметь право на непосредственное участие в конференции (сегодня предусмотрен квотный принцип).

Более подробно о всех новациях законопроекта читайте в ближайших номерах «ЮП».