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Слушатели LHS узнали из первых уст о подходах налоговых органов к проверкам контролируемых операций

06 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

О подходах налоговых органов к организации и проведению проверок контролируемых операций слушатели Lеgal High School узнали из первых уст в ходе лекции Николая Мишина, начальника отдела проверок трансфертного ценообразования Департамента аудита Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Сначала лектор акцентировал внимание на двухуровневой и двухфункциональной организационной структуре ГФС Украины по контролю за ТЦО, которая включает центральный аппарат ГФС и его территориальные органы и функционально делится на подразделение налогов и сборов с юридических лиц и подразделение аудита. На центральном уровне работают отделы взаимодействия по вопросам ТЦО Департамента налогов и сборов с юридических лиц (насчитывает шесть человек) и отдел проверок ТЦО Департамента аудита (штат — девять человек). Количество сотрудников в подразделениях по контролю за ТЦО территориальных органов ГФС, как отмечалось, сегодня насчитывает свыше 170 человек.

Николай Мишин напомнил о четырех формах налогового контроля за ТЦО: мониторинг контролируемых операций; опрос по вопросам ТЦО; проверки по вопросам соблюдения плательщиком принципа «вытянутой руки»; предварительное согласование ценообразования в контролируемых операциях.

Отдельно были рассмотрены процедурные проверки по вопросу соблюдения законодательства относительно подачи налоговой отчетности о контролируемых операциях. Объектом контроля таких проверок выступают два вида отчетности: первый — отчет о контролируемых операциях, второй — документация по ТЦО. В первом случае, как рассказал лектор, ГФС Украины за четыре отчетных периода было установлено 670 нарушений, штрафы по которым составили более 174 млн грн, во втором — выявлено 15 нарушений подачи документации по ТЦО, «цена» которых составляет 4,6 млн грн.

Лектор рассказал о знаковых судебных делах и ключевых позициях контролируемых органов в спорах, касающихся отчетности. В частности, отмечалось, что ошибки в отчете о контролируемых операциях автоматически не расцениваются как нарушение требований подпункта 120.3 Налогового кодекса (НК) Украины и должны оцениваться только с позиции наличия факта недекларирования контролируемых операций. «Отчет должен подаваться относительно операций, которые признавались контролируемыми на момент их совершения, а не основании законодательства, действующего на момент подачи такого отчета», — подчеркивает спикер, добавляя, что отчет должен подаваться исключительно в электронном виде: подача другим способом является ненадлежащим выполнением требований пункта 39.4.2 статьи 39 НК Украины.

Говоря о рисках ТЦО, которые учитываются при отборе «кейсов» для налогового контроля, Николай Мишин отметил, что при проведении анализа отчетов налоговыми органами учитываются результаты финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, в том числе, но не исключительно: убыточность в течение нескольких лет; несоответствие финансовых результатов налогоплательщика среднеотраслевым показателям; значительный объем операций внутригрупповых услуг, уплаченных роялти и/или процентов по финансовым заимствованиям; проведение хозяйственных операций, не типичных для текущей деятельности плательщика. К факторам риска лектор также относит: значительный объем операций со связанными лицам или лицами, зарегистрированными в низконалоговых юрисдикциях; чрезмерные суммы задолженности по займам; низкое качество информации в отчетах о контролируемых операциях и/или документации по ТЦО.

В заключительной части лекции представитель ГФС Украины проанализировал самые распространенные категории налоговых споров в ходе проверок по трансфертному ценообразованию и сфокусировался на позициях контролирующих органов в спорах относительно соблюдения принципа «вытянутой руки». Среди прочего были рассмотрены споры по операциям с форвардными контрактами, вопросы применения наиболее целесообразного и приоритетного метода ТЦО, выбора тестируемой стороны и периода для проведения экономического анализа. Также акцентировалось внимание на использовании источников информации и расчете показателей рентабельности, который должен быть подтвержден данными бухучета и первичными документами, касающимися непосредственно контролируемой операции, а не общих финансовых показателей компании.

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