Сегодня 06 сентября 2018 года, 13:39

LHS: в проверках по ТЦО налоговые органы демонстрируют большую открытость, чем в обычных налоговых проверках

Сегодняшние занятия в рамках модуля «ТЦО. Контроль и проверки» Lеgal High School открыла лекция Игоря Чуфарова, партнера Ernst & Young Украина.

Лектор сосредоточился на проблематике проверок по трансфертному ценообразованию (ТЦО), напомнив, что в Украине правила ТЦО действуют не так давно — с 2013 года. Он рассказал о нюансах структурной организации органов Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, уполномоченных проводить соответствующие проверки, констатировав, что на сегодняшний день команда «ревизоров» — специалистов по ТЦО насчитывает порядка 100 человек. За последние пять лет ими было проведено около 70 проверок по ТЦО: часть из них уже завершены, некоторые до сих пор находятся в производстве. Результат этих ревизий визуализируется в следующих цифрах: начислено 400 млн грн налога на прибыль, уменьшены налоговые убытки на сумму порядка 4 млрд грн, пеня и корректировка НДС в 2013—2014 годах составили около 100 млн грн.

По словам спикера, одним из ключевых отличий проверки по ТЦО от обычной налоговой ревизии являются временные рамки ее проведения. Так, средний срок проверки по ТЦО составляет более одного года. Суть специализированной ревизии заключается в проверке применения методологии ТЦО. Как отмечалось, за пять лет в Украине документация по ТЦО была запрошена приблизительно у 250 налогоплательщиков. Говоря о нюансах соответствующей документации, Игорь Чуфаров акцентировал внимание на четырех аспектах: функциональном анализе, выборе анализируемой стороны, экономическом исследовании, выборе метода.

Лектор также рассказал о конкретных кейсах и актуальных тенденциях судебной практики в части обжалования проверок по ТЦО. В завершение лекции Игорь Чуфаров резюмировал: в проверках по ТЦО налоговые органы демонстрируют большую открытость, готовность слушать и слышать доводы налогоплательщиков.