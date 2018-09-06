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В Киевсовете решили проинвентаризировать все детские площадки

06 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Киеве намерены провести инвентаризацию всех детских площадок. На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали проект решения, предусматривающий осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию в надлежащем состоянии детских площадок на территории столицы.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Согласно проекту решения, райгосадминистрации должны будут провести инвентаризацию всех детских площадок, находящихся на территории соответствующих районов. Площадки будут переданы на баланс уполномоченных предприятий, учреждений или организаций, которые будут осуществлять надлежащее содержание таких объектов благоустройства и проводить текущий ремонт.

«В Киеве систематически увеличивается количество детских площадок, устанавливаемых предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами, в том числе депутатами Киевсовета. Обустройство таких зон за счет частных лиц, как правило, не оформляется должным образом как детская площадка.

Поэтому в столице сложилась ситуация, когда десятки площадок, которые не переданы на баланс уполномоченных предприятий, не поддерживаются в надлежащем состоянии и могут представлять опасность вследствие их бесхозного состояния. Именно поэтому все детские площадки на территории города Киева должны быть надлежащим образом инвентаризированы», — отметил соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

Согласно проекту решения, на детских площадках должно быть демонтированы все информационные материалы о лицах, причастных к обустройству таких зон.

Документ также должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам собственности.

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