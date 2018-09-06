Петиция к президенту США относительно Олега Сенцова набрала нужное количество голосов

Петиция к администрации президента США Дональда Трампа относительно украинского режиссера и политзаключенного Кремля Олега Сенцова набрала необходимое количество голосов.
Обращение набрало уже 100 тыс. голосов на сайте, хотя до 8 сентября с.г. еще есть время на подписание.
Теперь петицию должны рассмотреть в Белом доме.
Петицию была зарегистрирована 9 августа 2018 года, в последние дни украинцы активно поддерживали ее.
Украинский политзаключенный Олег Сенцов голодает в российской колонии уже 116-й день, добиваясь освобождения всех украинских политических заключенных.
В России его приговорили к лишению свободы на 20 лет за якобы готовящиеся теракты в аннексированном Крыму и отправили в колонию на севере Российской Федерации.
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