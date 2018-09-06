Сегодня 06 сентября 2018 года, 17:04

«Проверить, есть ли лекарства в больнице, невозможно», – премьер требует публичности данных о медикаментах

Информация о наличии лекарств в больницах и необходимость дополнительных закупок должна быть открытой и доступной для каждого пациента. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает сайт КМУ.

С 1 сентября с.г. по поручению главы правительства все больницы должны разместить на своих сайтах информацию о лекарствах. Впрочем, по информации Министерства здравоохранения, только три области выполняют поручения добросовестно. Именно поэтому внимание к ситуации требуется максимальное.

«Недавно я проводил большое совещание, где мы обсуждали проблему наличия лекарств и обращали внимание на то, что лекарства закупаются, а приходит пациент в больницу – и ему выписывают рецепт. При этом проверить, есть ли лекарства в больнице, невозможно. Поэтому нужно открыть информацию».

Глава Правительства подчеркнул, что после публикации Государственная аудиторская служба проверит ее актуальность, а дальше будут приниматься решения о дополнительных закупках.

«Если работать качественно и профессионально – будет результат. Даем поручение – проверить каждую область о наличии лекарств. А дальше надо ускорить создание новой общегосударственной системы, которая будет «подтягивать» данные и позволит распределять лекарства, – сказал Владимир Гройсман. – Отсутствие контроля позволяет злоупотреблять. Люди приходят и спрашивают, а где же доступные лекарства. А они на складах лежат. Поэтому поручаю начать и здесь работу».