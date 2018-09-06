Сегодня 06 сентября 2018 года, 17:04

Минюст описал новации в Правилах внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний

Министерством юстиции Украины принята новая редакцая Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний. По словам заместителя министра юстиции Дениса Чернышева, в новой редакции Правил внутреннего распорядка четко определено, что осужденные не должны подвергаться жестокому, бесчеловечному или унижающему их достоинство обращению; расширен перечень услуг, которыми могут пользоваться осужденные, в частности ремонт бытовых текстильных изделий, электробытовой техники и других бытовых приборов и т.п.; осужденные имеют право участвовать в трудовой деятельности; закреплено право на непосредственное обращение к администрации учреждения исполнения наказаний с просьбой внести представление об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким.

Об этом сообщается на сайте Минюста.

Кроме этого, как отметил заместитель министра, из запретов исключено курение в дисциплинарных изоляторах, карцерах, помещениях камерного типа и одиночных камерах; исключен запрет пребывания осужденных на спальных местах в предусмотренные для сна время; изменены отдельные аспекты порядка переписки.

С учетом поведения осужденного во время отбывания наказания, допущенные нарушения правил поведения во время предыдущих свиданий, а также рекомендаций психолога краткосрочные свидания могут предоставляться в открытых условиях (без сплошного разграничительного стекла и переговорного устройства). Также расширены права осужденных относительно предоставлении телефонных разговоров.

Так, в связи с исключительными личными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного, стихийное бедствие, повлекшее значительный материальный ущерб осужденному или его семье), по согласованию с администрацией учреждения исполнения наказаний, телефонный разговор может быть предоставлено в любое время.

Теперь, как заметил Денис Чернышев, осужденные к лишению свободы, которые имеют задолженность по исполнительным документам, обязаны работать в местах и на работах, определяемых администрацией колонии, до погашения такой задолженности.

Среди других нововведений: осужденным мужчинам разрешается носить короткую бороду и усы при условии, что они соответствуют требованиям гигиены защищено право на приватность в связи с использованием средств видеонаблюдения; запрещено устанавливать видеокамеры в камерах, в которых проводятся медицинские обследования осужденных, личный обыск с раздеванием, жилых комнатах длительных свиданий, а также в банях, раздевалках, душевых и туалетных комнатах; введено понятие «наручники» вместо наручников и закреплено, что применение наручников более двух часов непрерывного использования или без ослабления их давления запрещено; исключены из перечня специальных средств пластиковые дубинки типа «тонфа».