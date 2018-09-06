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ГРС презентует первый в Украине стандарт набора открытых данных регуляторных органов

06 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Государственная регуляторная служба Украины вместе с экспертами проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугам»/TAPAS по инициативе проекта «Регуляторная карта Украины» разработали первый в Украине стандарт набора открытых данных регуляторных органов. Об этом сообщается на сайте ГРС.

Учитывая актуальность внедрения этого стандарта регуляторными органами, Государственная регуляторная служба Украины совместно с Государственным агентством по вопросам электронного управления Украины 4 сентября 2018 года провели воркшоп-презентацию по внедрению первого в Украине стандарта набора открытых данных регуляторных органов.

Участники мероприятия ознакомились с положениями стандарта и узнали о возможности его использования для надлежащего выполнения ими требований законодательства о размещении на государственном портале data.gov.ua наборов открытых данных регуляторных органов.

«Отрытые данные часто путают с публикацией информации на сайтах органов власти. На самом деле это информация в открытых форматах, что позволяет ее удобную и автоматическую обработку, свободное использование в личных или коммерческих целях», — подчеркивают в ГРС.

«Внедрение первого в Украине стандарта набора открытых данных регуляторных органов будет содействовать реализации реформы в сфере дерегуляции, главной задачей которой является снижение регуляторного давления на бизнес. Упрощение административных процедур и их количества, необходимых для реализации хозяйственных полномочий субъектами хозяйствования, уменьшение количества контролирующих органов и частоты проверок, отмена необоснованных разрешений и лицензий — все это возможно благодаря дерегуляции на местах. Кроме того, обнародование данных регуляторными органами в соответствии со стандартом — мощный инструментарий для общественности и бизнес-сообщества, который позволит принимать активное участие в регуляторной деятельности, держать под постоянным контролем деятельность регуляторных органов и отслеживать факты нарушений действующего законодательства их должностными лицами, отстаивать свои права и законные интересы», — отметила председатель ГРС Ксения Ляпина.

«Политика открытости правительства в Украине предусматривает, что вся информация, которой владеет государство, должна быть доступной гражданам и бизнесу, конечно, кроме персональных данных и информации с ограниченным доступом. В конце 2017 года правительство одобрило обновленное постановление №835, которым удвоило до 600 количество наборов данных, которые должны быть обнародованы органами власти в форме открытых данных на едином национальном портале data.gov.ua. Особое место в этих наборах занимает информация о регуляторных актах, от качества и эффективности которых напрямую зависит работа бизнеса», — сообщил первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Алексей Вискуб.

«Вопрос о публикации перечня действующих регуляторных актов на Едином государственном портале открытых данных — это один из индикаторов методологии рейтинга прозрачности инвестиционного сектора. Мы проверяем, обнародован ли этот перечень с указанием даты вступления в силу, срока проведения базового, повторного и периодического отслеживания результативности и информации о месте опубликования. Всего в методологии пять индикаторов, касающихся реализации регуляторной политики, и мы считаем, что их соблюдение сделает инвестиционный сектор в городах значительно прозрачнее», — отметила руководитель проекта Transparent cities («Прозрачные города») Екатерина Цыбенко.

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