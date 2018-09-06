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Гоструда: почти 70 водителей автобусов работали без оформления

06 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

На николаевского автоперевозчика наложен штраф в размере более 7,5 миллиона гривен за использование труда без оформления трудовых отношений. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам труда.

По результатам инспекционного посещения общества, которое предоставляет услуги по пассажирским автоперевозками на трех городских и четырех пригородных маршрутах, инспекторами труда управления Гоструда в Николаевской области установлен факт использования труда 68 работников без заключения трудовых договоров.

«Водители работали на предприятии согласно утвержденному режиму рабочего времени и графикам обслуживания автобусных маршрутов, о чем свидетельствуют данные табеля учета рабочего времени и выданные водителям путевые листы. Но между обществом и водителями не были оформлены трудовые отношения», — говорится на сайте Службы.

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