Украина ведет переговоры с тремя странами по созданию группы для борьбы с «ворами в законе»

Украина инициирует создание межгосударственной контактной группы для борьбы с «ворами в законе». Об этом шла речь во время встречи первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина с председателем Национальной полиции Турции Джелалом Узулкаем.
Контактная группа будет создана между четырьмя странами: Украиной, Турцией, Азербайджаном и Грузией. Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции Украины.
«Для Украины важно продолжать сотрудничество с Турцией в борьбе с трансграничной организованной преступностью и «ворами в законе». Важно, что в этом вопросе мы имеем общее видение — только жесткие шаги», — отметил Вячеслав Аброськин.
Во время двусторонних переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере, борьбу с оргпреступностью, а также продолжение методической и материально-технической помощи по развитию Нацполиции.
Кроме того, уже в октябре этого года группа украинских полицейских поедет на обучение в Республику Турция.
Сохранить:
Контакты:
Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав
Казахстанский юридический форум 2018
Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: