Сегодня 06 сентября 2018 года, 15:21

Украина ведет переговоры с тремя странами по созданию группы для борьбы с «ворами в законе»

Украина инициирует создание межгосударственной контактной группы для борьбы с «ворами в законе». Об этом шла речь во время встречи первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина с председателем Национальной полиции Турции Джелалом Узулкаем.

Контактная группа будет создана между четырьмя странами: Украиной, Турцией, Азербайджаном и Грузией. Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции Украины.

«Для Украины важно продолжать сотрудничество с Турцией в борьбе с трансграничной организованной преступностью и «ворами в законе». Важно, что в этом вопросе мы имеем общее видение — только жесткие шаги», — отметил Вячеслав Аброськин.

Во время двусторонних переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере, борьбу с оргпреступностью, а также продолжение методической и материально-технической помощи по развитию Нацполиции.

Кроме того, уже в октябре этого года группа украинских полицейских поедет на обучение в Республику Турция.