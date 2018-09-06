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Подготовлено информационное письмо «О применении части первой статьи 78 Закона Украины «О нотариате»

06 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Отдел методического обеспечения и информационно-аналитической работы Нотариальной палаты Украины подготовил 5 сентября с.г. информационное письмо «О применении части первой статьи 78 Закона Украины «О нотариате» с целью установления единой нотариальной практики. Об этом сообщает сайт НПУ.

Отмечено, что Законом «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», который вступил в силу 17 июня 2018 года, внесены изменения в часть первую статьи 78 Закона «О нотариате», что вызвало несколько неодинаковое ее понимание и неправильное применение на практике.

Действующее положение части первой статьи 78 Закона изложено в следующей редакции:

«Нотариус, должностное лицо органа местного самоуправления, начальник учреждения исполнения наказаний заверяют подлинность подписи на документах, кроме тех, которые согласно закону или по требованию сторон подлежат нотариальному удостоверению».

До внесения изменений часть первая этой статьи предусматривала:

«Нотариус, должностное лицо органа местного самоуправления, начальник учреждения исполнения наказаний заверяют подлинность подписи на документах, содержание которых не противоречит закону и которые не имеют характера соглашений и не содержат в себе сведений, порочащих честь и достоинство человека».

В письме НПУ отмечается, что исключение слов «которые не имеют характера соглашений и не содержат в себе сведений, порочащих честь и достоинство человека» не означает подмену понятий «удостоверения сделки» на «удостоверение подлинности подписи».

Подробно с информационным письмом НПУ можно ознакомиться на «Нотариальной платформе» по ссылке (раздел «Единая нотариальная практика»).

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