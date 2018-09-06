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Суд заключил под стражу руководителя Госгеонедр и определил размер залога

06 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Избрана мера пресечения руководителю Государственной службы геологии и недр Украины, информирует портал «Судебная власть Украины».

По результатам рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении вр.и.о. председателя Николая Фощия следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева указанное ходатайство удовлетворено частично.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 60 прожиточных минимумов доходов граждан.

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