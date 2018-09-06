Парламент Швеции может заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2»

Большинство парламентских партий Швеции хотят заблокировать строительство российского газопровода «Северный поток-2», сообщает радиостанция Sveriges Radiо. Шведских политиков беспокоит вопрос безопасности, к тому же они отмечают, что ЕС хочет увеличивать долю потребления возобновляемых источников энергии.
Об этом пишет издание «КоммерсантЪ».
«Северный поток-2» — это плохое предложение с точки зрения энергетической политики, окружающей среды и вопросов национальной безопасности», — отметила представительница Умеренной коалиционной партии Карин Инстрем.
«Важно найти другие пути для обеспечения безопасности выработки электроэнергии, чтобы не зависеть от России», — заявил представитель Христианско-демократической партии и член Европарламента от Швеции Ларс Адактуссон. Он добавил, что Россия не уважает международное право. «Если мы хотим остановить поток природного газа в Европу, мы можем сделать это», — сказал представитель Левой партии Швеции Йенс Холм.
«Северный поток-2» уже получил разрешение в Швеции, а также в Германии, Финляндии и России. Только Дания пока не выдала разрешение на прокладку трубопровода в своих территориальных водах. Теперь Nord Stream 2 AG разработала альтернативный маршрут, предложив проложить трубу в исключительной экономической зоне страны. Накануне началась укладка труб газопровода в водах Финляндии.
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