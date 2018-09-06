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Председатель Совета судей Украины объяснил мотивы создания наградной комиссии

06 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Председатель Совета судей Украины Олег Ткачук 3 сентября 2018 года подписал распоряжение о создании комиссии по рассмотрению представлений о награждении знаками отличия Совета судей Украины.

В состав комиссии вошли Галина Диброва, Андрей Жук, Владимир Кравчук, Виктор Остапчук, Олег Ткачук, Вадим Бутенко, Егор Краснов и Елена Журавская.

Об этом сообщается на сайте Совета.

«Практикующие юристы и даже ученые-юристы отмечают, что в нашей системе судоустройства для судей предусмотрены одни взыскания и ни одного вида поощрений для добросовестных судей нет. В то же время справедливый судья вкладывает душу в каждое свое решение. Конечно, он имеет право на отличие, поощрение. Именно поэтому Совет судей Украины начинает работу и в этом направлении. Мы готовим почву и предложения для законодателя, чтобы устранить несправедливость и восстановить право судей в честь его вклада в становление независимой и процветающей Украины. Поэтому каждое отличие Совета судей Украины — это одна из самых высоких наград, которую может получить судья за годы своей работы», — заявил Олег Ткачук.

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