Омбудсмен обратилась в ООН из-за экологической опасности в Крыму

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к учреждениям ООН с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном РФ Крыму. Об этом она сообщила в Facebook, передает «УП».
«Сейчас север оккупированного Крыма близок к экологической катастрофе. Из-за токсичных выбросов страдают не только жители полуострова, но и Херсонской области. Возникает угроза для Европы», — написала Денисова.
«Крымчане жалуются, что на крышах домов, металлических предметах и в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка, а в воздухе стоит стойкий запах кислоты, который мешает дышать», — подчеркнула омбудсмен.
«Оккупационные власти Крыма скрывают реальный уровень экологической опасности, заставляют меня обратиться к международному сообществу, поскольку я не могу остаться в стороне», — отметила уполномоченный по правам человека.
«Срочно обратилась к исполнительному директору Программы ООН по окружающей среде Эрику Солхейму и к директору и региональному представителю Европейского офиса Программы ООН по окружающей среде Яне Дусик.
Призвала их присоединиться к совместной борьбе за восстановление права жителей Крымского полуострова на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду», — сообщила г-жа Денисова.
Ранее в Минообороны Украины заявили, что выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма произошел из-за военных Вооруженных сил России, которые на тренировках обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов.
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