Сегодня 06 сентября 2018 года, 11:56

ГФС возглавил экс-руководитель спецподразделения «Фантом»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время селекторного совещания с руководителями структурных подразделений и территориальных органов Государственной фискальной службы представил нового руководителя службы — Александра Власова.

Об этом говорится на сайте ГФС.

По словам премьер-министра, в связи с принятием правительством решения о проведении конкурса на вакантную должность председателя ГФС и с целью обеспечения открытости, публичности и конкурентности этого процесса и.о. председателя ГФС Мирослав Продан написал заявление об увольнении по собственному желанию во избежание влияния на организацию и проведение конкурса.

«Конкурсные процедуры будут продолжаться определенное время, в течение которого служба должна быть управляемой, поэтому правительство сегодня приняло решение о возложении обязанностей председателя ГФС на Александра Власова — бывшего руководителя спецподразделения «Фантом». Он более двух с половиной лет был в зоне АТО, знает, что такое боевой дух и ответственность перед боевыми побратимами, знает о том, как сегодня нелегко уничтожать схемы, которые еще недавно наносили ощутимый ущерб государственному бюджету», — отметил Владимир Гройсман.

Он также подчеркнул, что Мирослав Продан за период управления ГФС сделал немало эффективных шагов по внедрению новых изменений и реформ. В частности, это реализация решения о введении автоматизированной системы возмещения НДС, электронных сервисов, борьба с контрабандой, оснащение таможен новыми техническими средствами контроля и т.п. Кроме того, впервые ГФС был разработан комплексный план стратегического развития налоговой и таможенной системы до 2020 года, согласованный с международными партнерами, бизнесом и общественностью.