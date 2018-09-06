Вчера, 5 сентября 2018 года, Окружной административный суд Киева принял решение, которым удовлетворил иск Андрея Авторгова, отменив решение Дисциплинарной комиссии частных исполнителей от 14 мая 2018 года и приказ Министерства юстиции Украины от 16 мая 2018 года о прекращении его деятельности как частного исполнителя.
Соответствующее сообщение разместил на своей странице в Facebook г-н Авторгов.
Как писала «ЮП», частный исполнитель исполнительного округа города Киева Андрей Авторгов 14 мая с.г. был лишен права на осуществление деятельности частного исполнителя. «Государство увидело конкурентов в частных исполнителях», — заявил тогда он.
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