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Сегодня 06 сентября 2018 года, 11:56

Андрей Авторгов добился отмены решения о прекращении его деятельности как частного исполнителя

Андрей Авторгов был лишен статуса частного исполнителя 14 мая с.г.

Вчера, 5 сентября 2018 года, Окружной административный суд Киева принял решение, которым удовлетворил иск Андрея Авторгова, отменив решение Дисциплинарной комиссии частных исполнителей от 14 мая 2018 года и приказ Министерства юстиции Украины от 16 мая 2018 года о прекращении его деятельности как частного исполнителя.

Соответствующее сообщение разместил на своей странице в Facebook г-н Авторгов.

Как писала «ЮП», частный исполнитель исполнительного округа города Киева Андрей Авторгов 14 мая с.г. был лишен права на осуществление деятельности частного исполнителя. «Государство увидело конкурентов в частных исполнителях», — заявил тогда он.