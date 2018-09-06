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ЦИК упростила процедуру голосования для переселенцев

06 сентября 2018 года Источник:Главком

Внутренне перемещенные лица теперь могут голосовать без документов, подтверждающих необходимость временного изменения места их голосования. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, передает «Главком».

«Согласно этим изменениям, избиратели, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях районов, городов, поселков и сел, их частей в Донецкой и Луганской областях, границы и перечень которых определяются Президентом Украины в порядке, предусмотренном Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования», — говорится в сообщении.

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