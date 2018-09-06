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ГПУ открыла дела против министра и судьи ВССУ из-за декларирования недостоверной информации

06 сентября 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

Генеральная прокуратура Украины внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения об уголовных правонарушениях министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика и судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Евгения Литвинова из-за декларирования ими недостоверной информации.

Об этом говорится в сообщении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает «БизнесЦензор».

Соответствующие сведения внесены в ЕРДР после обращения Национального агентства в Генеральную прокуратуру как в орган, на который возлагаются функции надзора за соблюдением закона, во время досудебного расследования с целью осуществления проверки законности невнесения сведений в реестр.

Досудебное расследование начато по факту декларирования двумя должностными лицами недостоверной информации на сумму, превышающую 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц: судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Евгением Литвиновым и министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом.

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