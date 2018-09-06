Сегодня 06 сентября 2018 года, 10:13

Суд признал, что Киев не должен отдавать «Нафтогазу» долги частной компании — КГГА

Киевский апелляционный хозяйственный суд 4 сентября с.г. на очередном заседании отклонил жалобу по назначению КП «Киевтеплоэнерго» правопреемником газового долга ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, апелляционный суд согласился с судом первой инстанции и подтвердил, что коммунальное предприятие вместе с общиной г.Киева не должно погашать долг частной акционерной компании «Киевэнерго» на несколько миллиардов гривен, который она накопила за годы своего хозяйствования.

Сообщается, что компания «Киевтеплоэнерго» еще не проиграла ни одного судебного дела.

Согласно сообщению, следующее заседание по делу состоится 6 сентября, на суде будут рассматривать очередные апелляционные жалобы НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Киевэнерго» по правопреемству газового долга.

Кроме того, отмечается, что в деле №910/31608/15 суд установил, что норма закона, которой ПАО «Киевэнерго» и «Нафтогаз» обосновывают требование о правопреемстве, не соответствует Конституции Украины, и обратился с представлением в Верховный Суд для внесения представления в Конституционный Суд Украины относительно конституционности нормы закона.

Также сообщается, что «Нафтогаз» отказывается заключить договоры поставки газа с «Киевтеплоэнерго», пока последний не возьмет на себя обязательство уплатить долг предыдущего поставщика услуг — ПАО «Киевэнерго».

«Нафтогаз» требует, чтобы коммунальное предприятие уплатило не только основной долг, составляющий более 3,3 млрд грн, но и штрафы и пени, которые были накоплены «Киевэнерго» во время своей коммерческой деятельности. А это около 1,2 млрд грн.

Кроме того, отмечается, что коммунальное предприятие регулярно обращается к «Нафтогазу» с предложением подписать договор на поставку газа на энергообъекты коммунального предприятия: котельные, завод «Энергия», ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают Киев теплом и электрической энергией . Недавно КП «Киевтеплоэнерго» получило уже шестой отказ от «Нафтогаза» заключать договор на поставку газа.

Отмечается, что пока «Нафтогаз» отказывается заключать договор с КП «Киевтеплоэнерго», около 200 котельных остаются без топлива, а более 70% киевлян — без горячей воды. Коммунальное предприятие без газа не имеет возможности обеспечивать потребителей услугами.

Чуть больше чем через месяц в Киеве должен начаться отопительный сезон, но из-за отсутствия газа полноценная подготовка к отопительному сезону и его своевременный старт находятся под угрозой.