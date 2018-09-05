Сегодня 05 сентября 2018 года, 18:51

ІІІ Международный форум по исполнительному производству завершился анализом судебной практики в процессе исполнения судебных решений

Актуальную судебную практику в процессе исполнения судебных решений на завершающей сессии ІІІ Международного форума по исполнительному производству анализировали судья Киевского апелляционного административного суда Оксана Эпель, заместитель министра юстиции Украины, правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, судья-спикер Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Сергей Жуков, член правления ОО «БЧИ «Альтернатива», председатель Совета частных исполнителей исполнительного округа Днепропетровской области при Министерстве юстиции Украины Юрий Лысенко и адвокат Андрей Авторгов. Модераторировал Андрей Кристенко, советник ЮФ ILF.

Оксана Эпель сосредоточилась на нюансах привлечения должника к ответственности в исполнительном производстве, в том числе с учетом практики Евросуда. Она напомнила, что законодателем регламентирован обновленный инструмент побуждения должников к надлежащему исполнению их обязанностей, но эффективность его практической реализации зависит от исполнителей (государственных и частных). Привлекая должника к ответственности за невыполнение решения в исполнительном производстве и налагая на него штраф, исполнитель (государственный или частный) обязан тщательно исследовать все обстоятельства дела, в частности надлежащим образом проверить факт неисполнения должником его обязанностей и установить причины их неисполнения или ненадлежащего исполнения. При этом, по словам г-жи Эпель, именно ненадлежащее исполнение указанной обязанности государственными и частными исполнителями в большинстве случаев становится причиной отмены в судебном порядке принятых ими постановлений о наложении на должников штрафов по ст. 75 ЗУ «Об исполнительном производстве». Она также прокомментировала некоторые вопросы возмещения понесенных исполнителями расходов.

О проблемах и перспективах исполнения судебных решений против государства говорил Иван Лищина. От отметил, что у нас дискуссия в этом аспекте в основном ведется о неисполнении решений Евросуда. Докладчик прокомментировал решение Евросуда по делу «Бурмич против Украины». Он подчеркнул, что Украине было отведено два года на решение проблемы неисполнения судебных решений. Речь идет как о фактических выплатах, так и о разработке мер, которые должны предотвращать дальнейшее нарушение в этой сфере. Отдельно г-н Лищина остановился на проблемах, связанных с введением различных мораториев, принятием определенных «социальных» законов, а также немногочисленной категорией дел о невозможности исполнении решений об обязании совершить действия.

Сергей Жуков выступил с докладом «Судебная практика как методологическая основа исполнительного производства». Акцентировав внимание на возросшую важность постановлений Верховного суда в формировании судебной практики, докладчик прокомментировал отдельные выводы ВС в делах об обжаловании решений, действий или бездеятельности органов государственной исполнительной службы, государственных и частных исполнителей. Г-н Жуков сообщил, что в ближайшее время планируется публикация обобщения практики ВС по данной категории дел. «Судебная практика Верховного Суда только начинает формироваться и очень важно, чтобы она была понятной для юридического сообщества и отвечала принципу верховенства права и способствовала восстановлению нарушенных прав заявителей жалоб», — резюмировал свое выступление судья-спикер Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Юрий Лысенко свое выступление посвятил проблемным вопросам сводного исполнительного производства в условиях «смешанной» системы исполнения решений. Он в частности проанализировал, как на практике происходит исполнение нескольких решений в отношении одного и того же должника и какая складывается судебная практика по искам должников к частным исполнителям.

В завершение профильной сессии и всего форума выступил Андрей Авторгов. Он говорил о проблемных аспектах взыскания исполнительного сбора и вознаграждения частного исполнителя. Докладчик в частности привел примеры противоречивой судебной практики Верховного Суда в вопросах взыскания исполнительного сбора и поделился соображениями как привести исполнительный сбор и основное вознаграждение к «общему знаменателю».