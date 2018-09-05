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Eterna Law стала советником по вопросам инвестирования в развитие проекта солнечной электростанции в Винницкой области

05 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Gamma Solar Holding, европейский оператор проектов и инвестор в проекты в сфере солнечной энергетики, начинает инвестировать в развитие проекта солнечной электростанции мощностью 2,3 МВт в Винницкой области. Команда юристов Eterna Law под руководством Максима Услистого, партнера, руководителя практики альтернативной энергетики, выступила юридическим консультантом Gamma Solar Holding в Украине.

Максим Услистый, партнер, и Михаил Литвин, юрист, обеспечили комплексное юридическое сопровождение этой сделки, включая консультирование по вопросам процедуры развития проекта солнечной электростанции в Украине, сопровождение переговоров с девелопером проекта, Due Diligence и подготовку полного пакета документов для сделки.

Gamma Solar Holding инвестирует в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии в Европе (в Греции, Италии и Испании) и Африке.

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