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Участники форума оценили новеллы и эксперименты в сфере исполнения судебных решений

05 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

ІІІ Международный форум по исполнительному производству продолжает работу. Актуальным вопросам исполнительного процесса была посвящена сессия, которую модерировал Константин Колесник, руководитель киевского офиса АО «Шкребец и Партнеры».

Роман Клименко, заместитель директора департамента — начальник отдела принудительного исполнения решений департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, рассказал о новеллах исполнения решений судов и других органов в соответствии с утвержденным Минюстом паспортом реформ. Он обратил внимание на эксперимент по созданию сервисных центров по исполнению судебных решений — эта инициатива направлена на ускорение исполнительного производства. А отвечая на вопрос модератора об отличиях этих центров, г-н Клименко отметил, что к их работе будут привлекаться специальные консультанты, что позволит гражданам получить всю необходимую правовую помощь в рамках исполнительного производства.

Виктор Вишнев, генеральный директор ГП «СЕТАМ», сделал доклад об особенностях реализации активов в рамках исполнительного производства. Кратко рассказав об истории «СЕТАМ», г-н Вишнев сосредоточился на практических вопросах организации торгов различным имуществом. В частности, он рассказал об особенностях реализации ипотек и инициативах по усовершенствованию профильного закона. Другие интересные кейсы — продажа производных прав: эмфитевзиса и суперфиция. Г-н Вишнев также прокомментировал особенности реализации арестованных земельных участков, организации торгов драгоценностями и оружием.

В продолжение сессии выступила Диана Козловская, управляющий партнер ЮК Elite Consult Group, арбитражный управляющий. Тема ее доклада — «Как «достать» активы из-за рубежа». Она дала ряд рекомендаций, как можно получить информацию о наличии у должника активов в других государствах и как эффективно распорядиться полученными сведениями. Г-жа Козловская сделала обзор четырех популярных юрисдикций, которые используются недобросовестными должниками: Великобритании, Италии, Франции и Чехии, рассказав о возможностях получения информации из публичных реестров этих государств.

«Множественность арестов в исполнительном производстве как препятствие в исполнении решений» — с такой темой доклада выступил Андрей Джура, заместитель директора департамента — начальник управления правового обеспечения департамента проблемных активов ПАО «ПУМБ». Он подчеркнул, что этот вопрос интересует, пожалуй, каждого покупателя арестованного имущества, поскольку создает определенные сложности в исполнительном производстве. Докладчик также презентовал обзор актуальной судебной практики по делам, связанным с выставлением на торги имущества, в отношении которого применены множественные аресты.

В свою очередь Сергей Донков, советник ЮФ Evris, провел сравнительный анализ двух конкурирующих производств: исполнительного и банкротства должника. Отметив, что исполнительное и конкурсное производство выполняют одну и ту же социально-экономическую функцию — регулирование взаиморасчетов и стимулирование исполнения обязательств участниками договорных и публично-правовых отношений, г-н Донков подчеркнул, что они достаточно плохо между собой скоординированы, а в законодательстве содержится большое количество конкурирующих норм. Рассказав об особенностях и коллизиях исполнительного производства и процесса банкротства должника, докладчик предоставил ряд рекомендаций по гармонизации процедур принудительного исполнения. Повышению эффективности принудительного исполнения, по словам г-на Донкова, также должны способствовать ограничение должников в совершении сделок по реализации имущества после открытия исполнительного производства, расширение прав и объема полномочий арбитражных управляющих, четкое определение источников и гарантий оплаты их работы и затрат, автоматизированное наложение и снятие арестов исполнителями и судом в процедуре банкротства, координация действий по взысканию текущих и имущественных требований в процедуре банкротства, установление обязанности исполнителя закрыть исполнительное производство после открытия дела о банкротстве, запрет на открытие новых исполнительных производств после введения моратория на погашение требований кредиторов. По словам докладчика, часть этих предложений уже учтена в проекте Кодекса о процедурах банкротства.

В завершение сессии выступил частный исполнитель Зорян Маковецкий. Он ознакомил участников с особенностями обращения взыскания на корпоративные права в аспекте нового Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Проанализировав новеллы этого закона в части обращения взыскания на корпоративные права, докладчик озвучил ряд проблем, которые могут возникнуть на практике, прокомментировав, в частности, сложности оценки корпоративных прав.

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