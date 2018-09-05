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Премьер разъяснил, какие меры предусматривает распоряжение о борьбе с теневым трудом

05 сентября 2018 года Источник:depo.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман презентовал распоряжение Кабинета Министров Украины «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения».

Об этом он заявил на заседании правительства, передает Depo.ua.

Глава правительства сообщил о тысячах обращений граждан об отказе работодателей официально их оформлять.

«Десятки, сотни людей работают на предприятиях неоформленными. Некоторые работодатели забирают у них право на достойную пенсию в будущем и на легальную работу. Мы получили тысячи обращений людей, чьи работодатели пренебрегают их правами и не собираются оформлять на работу официально, — заявляет премьер. — Это распоряжение предусматривает следующее: мы месяц будем разъяснять всем, что предусмотрены крупные штрафы за незаконную занятость».

«В октябре мы начнем внедрять все нормы, чтобы защитить права работающих людей и восстановить социальную справедливость. Никто никому не дал права своей безответственностью оставлять людей без пенсии», — подчеркнул премьер.

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