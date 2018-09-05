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Мирослав Продан уходит с должности и.о. председателя ГФС

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан решил уйти с должности. Как передает «БизнесЦензор», об этом Продан сообщил на своей странице в сети Facebook.

И.о. председателя ГФС сообщил, что Кабинет Министров Украины на своем сегодняшнем заседании решил объявить конкурс на должность главы ведомства.

«Полностью поддерживаю идею проведения конкурса. И обязательно планирую принимать в нем участие… Чтобы исключить конфликт интересов и любые спекуляции по этому поводу, решил просить правительство назначить другого исполняющего обязанности председателя ГФС», — заявил г-н Продан.

Чиновник отметил, что ГФС на этот период должен возглавить человек, который не будет участвовать в конкурсе.

Как сообщалось, 21 августа с.г. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о краже 37 контейнеров с территории ООО «Вистсел», куда они были переданы на ответственное хранение. При этом Генпрокурор возложил ответственность за эти действия на должностных лиц таможни, ссылаясь на то, что грузовые машины, вывозившие краденный товар, заезжали через центральные ворота Одесской таможни.

Глава ГПУ также добавил, что вскоре в ходе выяснения местонахождения этих контейнеров правоохранители выявили 100 тыс. тонн неучтенной ткани, которая хранилась на 315 складах в Харьковской и Одесской областях.

В свою очередь и.о. главы ГФС Мирослав Продан 22 августа с.г. отстранил главу Одесской таможни Александра Власова на период служебного расследования хищения указанных контейнеров с тканью и другими товарами, уточнив при этом, что расследование хищения и арест указанного товара совершали исключительно сотрудники ГФС.

Продан также заявил, что имеет основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генпрокуратуры, и обратился с соответствующим заявлением в НАБУ.

Мирослав Продан подтвердил, что в ходе расследования сотрудники ГФС установили причастность к краже контейнеров группы Аминева-Сердюка.

«Кстати, последний до этого времени работает в Генеральной прокуратуре... До сих пор данный сотрудник работает, более того — в подразделении, осуществляющем надзор за работой таможни», — уточнил и.о. главы ГФС.