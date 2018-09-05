Сегодня 05 сентября 2018 года, 13:43

Форум: институт частных исполнителей позитивно себя зарекомендовал в глазах юридического рынка

Вторая сессия «Частный исполнитель как бизнес-проект» ІІІ Международного форума по исполнительному производству продолжает свою работу.

На взаимодействии частных исполнителей с рынком юридических услуг остановился частный исполнитель Дмитрий Ляпин. Субъекты юридического рынка восприняли частных исполнителей достаточно прагматично и сдержано. Что касается банков, то они начинают сотрудничать с частным исполнителем только после аккредитации, но аккредитованные исполнители должны соответствовать определенным критериям, к примеру, иметь опыт работы (один или два года) в органах государственной исполнительной службы. «Юридический рынок воспринял институт достаточно позитивно и как свидетельствуют показатели, они довольны их работой», – подчеркнул г-н Ляпин. Модератором сессии, старший партнер ЮК L.I.GROUP Николай Ковальчук согласился со спикером – институт частного исполнителя очень позитивно себя зарекомендовал, но есть еще такие вопросы как доверие, количество частных исполнителей – но все это вопросы времени.

О налогообложении частных исполнителей рассказал частный исполнитель Назар Павлюк. По словам спикера, планирование бюджета является одной из главных составляющих их работы. Спикер отметил, что регистрация фискальными органами частного исполнителя как самозанятого лица не составляет труда. Говоря о месте регистрации, г-н Павлюк подчеркнул, что существует возможность зарегистрироваться либо по месту жительства, либо по месту расположения офиса. База налогообложения является большой и тут возникает множество проблем. Частные исполнители должны уплатить 41% налога, но с какой суммы они должны уплатить эти налоги? На сегодня есть несколько индивидуальных консультаций налоговых органов, которые огорчают исполнителей. Назар Павлюк прогнозирует возникновение ряда судебных исков к налоговым органам и призвал коллег не оставлять без внимания проблемные вопросы, а г-н Ковальчук уверен, что частным исполнителям удастся консолидировать усилия и решить проблемы, в том числе на законодательном уровне.

В завершение сессии нюансами страхования ответственности частных исполнителей поделился заместитель председателя правления ЧАО «Страховая компания «РИДНА» Игорь Сахар. Некоторые частные исполнители уже зарегистрировали свою ответственность, но они еще не внесены в единый реестр частных исполнителей.

«Наступали ли страховые случаи? Поступали ли жалобы со стороны должников?», – адресовал г-ну Сахару вопрос Николай Ковальчук. «Да, такие случаи бывали, но это скорее повод пожаловаться на бестолковую деятельность исполнителя. Страховых случаев в таких жалобах не было», – резюмировал спикер.