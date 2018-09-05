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ВС признал незаконным прекращение выплаты пенсий переселенцам

05 сентября 2018 года Источник:Finclub

Большая Палата Верховного Cуда отклонила апелляцию Пенсионного фонда Украины и признала незаконной практику отказа отделениями ПФУ выплачивать пенсии временно перемещенным лицам.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на координатора по адвокации организации «Право на защиту» Дарью Толкач, которая выступила инициатором судебного процесса, передает FinClub.

Большая Палата оставила в силе решение суда первой инстанции, согласно которому прекращение выплат пенсий временно перемещенным лицам на основаниях, не предусмотренных законом, считается неправомерным. Это касается в том числе и так называемой верификации пенсионеров-переселенцев по «спискам СБУ».

«Суть дела заключалась в том, что переселенцы обращаются в суд и пытаются доказать незаконность действий управлений Пенсионного фонда, которые прекращают производить им пенсионные выплаты на основаниях, не предусмотренных законом об общеобязательном пенсионном страховании», — сообщила г-жа Толкач.

По ее словам, Верховный Суд принял решение в так называемом образцовом деле, поэтому оно будет применяться для всех подобных исков переселенцев к органам Пенсионного фонда.

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