Сегодня 05 сентября 2018 года, 17:08

Адвокатское объединение МІТRАХ объявляет об открытии офиса в Одессе

Адвокатское объединение МІТRАХ открывает офис в Одессе. Новый офис начал свою работу 27 августа 2018 года. Презентация локального офиса состоялась в День независимости Украины на Всеукраинском чемпионате бизнес-лиг «Что? Где? Когда?», юридическим партнером которого выступило АО МІТRАХ.

В одесском офисе будут работать юристы и адвокаты, у которых уже есть пул собственных клиентов и наработаны обширные локальные связи. Возглавит новый офис в статусе старшего партнера известный в Одессе юрист Максим Глуханчук. В состав одесской команды также входит Александр Муконин, адвокат с более чем 15-летним опытом юридического сопровождения сложных дел, член Совета адвокатов Одесской области. В рамках одесского офиса Александр возглавил практику защиты бизнеса. Руководителем практики разрешения споров стала Елена Легенченко.

Деятельность одесского офиса в первую очередь будет ориентирована на сопровождение локальных судебных споров и защиту бизнеса, а также на поддержку интересов клиентов центрального офиса компании в Южном регионе. Узкая специализация филиала в Одессе позволит АО МІТRАХ расширить свои возможности и еще лучше соответствовать требованиями клиентов.

«Открытие офиса в Одессе является для нас стратегическим шагом и представляет собой логически необходимое расширение в регионы. Одесса — один из наиболее экономически развитых и активных регионов нашей страны, и нам крайне важно полноценно там присутствовать. Клиенты все чаще обращаются за помощью в сложных делах, которые требуют координированного представления их интересов в разных регионах. Открытие одесского офиса демонстрирует готовность МІТRАХ идти навстречу ожиданиям клиентов и быть надежным юридическим советником там, где это необходимо», — прокомментировал решение о выходе в Южный регион Кирилл Фесик, управляющий партнер АО МІТRАХ.

Говоря о расширении компании, Максим Глуханчук отметил следующее: «Я с гордостью объявляю о приходе МІТRАХ в Одессу. МІТRАХ руководствуется тщательно продуманной стратегией, которая отвечает на главный вопрос: как соответствовать ожиданиям клиентов на все более динамичном и конкурентном рынке? Обновленную команду АО МІТRАХ объединяет общая ментальность и единый подход к работе, что позволит нам предлагать одесским клиентам более высокий уровень сервиса и сопровождение проектов любой сложности в рамках одной компании. Уверен, что синергия возможностей даст свои плоды в самой короткой перспективе».

Адрес офиса MITRAX в Одессе: БЦ Kadorr City Mall, ул. Генуэзская, 24-Б, офис 411.













Максим Глуханчук













Елена Легенченко













Александр Муконин