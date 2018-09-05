Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 сентября 2018 года, 17:08

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Адвокатское объединение МІТRАХ объявляет об открытии офиса в Одессе

05 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Адвокатское объединение МІТRАХ открывает офис в Одессе. Новый офис начал свою работу 27 августа 2018 года. Презентация локального офиса состоялась в День независимости Украины на Всеукраинском чемпионате бизнес-лиг «Что? Где? Когда?», юридическим партнером которого выступило АО МІТRАХ.

В одесском офисе будут работать юристы и адвокаты, у которых уже есть пул собственных клиентов и наработаны обширные локальные связи. Возглавит новый офис в статусе старшего партнера известный в Одессе юрист Максим Глуханчук. В состав одесской команды также входит Александр Муконин, адвокат с более чем 15-летним опытом юридического сопровождения сложных дел, член Совета адвокатов Одесской области. В рамках одесского офиса Александр возглавил практику защиты бизнеса. Руководителем практики разрешения споров стала Елена Легенченко.

Деятельность одесского офиса в первую очередь будет ориентирована на сопровождение локальных судебных споров и защиту бизнеса, а также на поддержку интересов клиентов центрального офиса компании в Южном регионе. Узкая специализация филиала в Одессе позволит АО МІТRАХ расширить свои возможности и еще лучше соответствовать требованиями клиентов.

«Открытие офиса в Одессе является для нас стратегическим шагом и представляет собой логически необходимое расширение в регионы. Одесса — один из наиболее экономически развитых и активных регионов нашей страны, и нам крайне важно полноценно там присутствовать. Клиенты все чаще обращаются за помощью в сложных делах, которые требуют координированного представления их интересов в разных регионах. Открытие одесского офиса демонстрирует готовность МІТRАХ идти навстречу ожиданиям клиентов и быть надежным юридическим советником там, где это необходимо», — прокомментировал решение о выходе в Южный регион Кирилл Фесик, управляющий партнер АО МІТRАХ.

Говоря о расширении компании, Максим Глуханчук отметил следующее: «Я с гордостью объявляю о приходе МІТRАХ в Одессу. МІТRАХ руководствуется тщательно продуманной стратегией, которая отвечает на главный вопрос: как соответствовать ожиданиям клиентов на все более динамичном и конкурентном рынке? Обновленную команду АО МІТRАХ объединяет общая ментальность и единый подход к работе, что позволит нам предлагать одесским клиентам более высокий уровень сервиса и сопровождение проектов любой сложности в рамках одной компании. Уверен, что синергия возможностей даст свои плоды в самой короткой перспективе».

Адрес офиса MITRAX в Одессе: БЦ Kadorr City Mall, ул. Генуэзская, 24-Б, офис 411.





Максим Глуханчук





Елена Легенченко





Александр Муконин

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 0 (1080) от 04/09/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 0 (1080)
Акцент

Тоска почета

Государство и юристы

Алгоритм лишения

Отрасли практики

Закатать в банки

Тема номера:

Выйти на замену

Архив голосованийVox Populi

Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?

Подал документы

Поддерживаю друга

Провожу отбор

Отслеживаю ход конкурса

Мне не интересен этот процесс

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав

Казахстанский юридический форум 2018

Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом