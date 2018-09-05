Сегодня 05 сентября 2018 года, 13:43

Ассоциация частных исполнителей пока не настолько самостоятельна, чтобы Минюст отказался от микроменеджмента, – участники форума

Начала работу вторая сессия ІІІ Международного форума по исполнительному производству «Частный исполнитель как бизнес-проект». Модератором сессии выступает старший партнер ЮК L.I.GROUP Николай Ковальчук. По его словам, это чрезвычайно важное мероприятие для всего юридического рынка, предоставляющее возможность обсудить все злободневные вопросы. «Институт частного исполнителя работает в Украине уже год, и в этом году проблемами рынка мы можем поделиться с представителями власти. Этот двусторонний диалог является чрезвычайно важным», – акцентировал внимание г-н Ковальчук.

О гарантиях финансовой и процессуальной независимости в работе частных исполнителей Франции рассказал вице-президент Национальной палаты судебных исполнителей (Франция) Патрик Сафар. Он обратил внимание на так называемый гибридный статус исполнителей во Франции. Помимо того, что они являются независимыми, они имеют определенные обязанности. Исполняя функции государства, исполнители работают как независимые агенты, за их деятельностью наблюдает министерство финансов Франции. По словам г-на Сафара, эта профессия относилась к числе т.н. «свободных» (либеральных) еще в средние века. Исполнители за последние годы повысили свою квалификацию и получили дополнительные полномочия. Они несут гражданскую (за любой причиненный ущерб), уголовную (за подделку документов) и дисциплинарную (должны следовать определенным этическим правилам) ответственность.

По своему статусу, по словам эксперта из Франции, исполнители являются самозанятыми лицами, их офисы функционируют как некоммерческие структуры. Есть возможность выполнять свои функции по месту жительства в апелляционных судах, а количество исполнителей контролируется министерством юстиции. Что касается монополизации, то есть определенная сетка тарифов, которая закреплена в законодательстве. Согласно кодексу профессиональной этики, агенты не могут повышать тарифы. В заключение Патрик Сафар подчеркнул, что французские исполнители должны быть независимыми и непредвзятыми к любой из сторон, они не могут превышать свои полномочия.

Перспективы совместной работы частного и государственного исполнителей проанализировал юридический советник Центра коммерческого права, эксперт Проекта ЕС «ПРАВО-JUSTICE» Игорь Николаев. Он провел параллели с нотариатом – в начале деятельности частных нотариусов к ним также относились крайне осторожно. Но теперь для потребителя нотариальных услуг нет разницы, к кому обращаться – к частному или государственному. Со временем так же и будет с частными и государственными исполнителями, ведь их работа сведена к одному знаменателю – эффективное исполнение судебных решений.

Г-н Николаев подчеркнул, что частный исполнитель – это не свободный художник и выразил сожаление, что Ассоциация частных исполнителей пока не настолько самостоятельна, чтобы Минюст отказался от функций микроменеджмента, но надеется что ситуация вскоре изменится. «Сотрудничать государственные и частные исполнители должны в пределах действующего законодательства, но сотрудничество и конкуренция (в позитивном смысле этого слова) должны быть направлено на один результат – исполнение судебных решений. Мы должны достичь необратимости исполнения судебных решений», – резюмировал Игорь Николаев.