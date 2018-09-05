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Журналисты возмущены предоставлением судом доступа ГПУ к информации с телефона главреда программы «Схемы»

05 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Журналисты ведущих изданий и несколько общественных организаций выразили возмущение в связи с предоставлением судом доступа Генпрокуратуре информации с телефона журналистки, главного редактора программы «Схемы» Натальи Седлецкой, подписав соответствующее заявление. В заявлении говорится, что это постановление суда создает опасный прецедент для деятельности СМИ, а также нарушает международные обязательства Украины. Также отмечается, что подобные решения суда невозможно обжаловать, поэтому парламент должен внести изменения в законодательство, чтобы исправить эту коллизию.

Об этом сообщается на сайте Hromadske.ua.

Журналисты и общественные организации требуют, чтобы Генеральный прокурор публично гарантировал, что решение суда в отношении г-жи Седлецкой не будет реализовываться.

Говорится, что 27 августа с.г. Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к содержанию SMS-сообщений, данных о входящих и исходящих соединений со всеми абонентами, дате, времени и продолжительности разговоров, местопребывании телефона журналистки и главного редактора программы антикоррупционных расследований «Схемы» Натальи Седлецкой в течение 17 месяцев.

«Мы возмущены этим решением, поскольку оно не только создает чрезвычайно опасный прецедент в стране для деятельности медиа, но и нарушает ряд прав, законов и международных обязательств Украины. В частности, право на свободу слова и на частную жизнь. Кроме того, это создает условия, при которых журналисту крайне трудно или совсем невозможно исполнять свои профессиональные обязанности и защищать свои источники информации, что гарантировано в Украине законом», — сообщается в заявлении.

«Особенно циничным является то, что в стране не существует механизмов обжалования постановлений суда, подобных ужасному решению Печерского суда. Мы требуем от Верховной Рады немедленно исправить эту законодательную коллизию и создать механизм, чтобы защитить право и обязанность журналистов качественно информировать общество, особенно, когда речь идет об освещении коррупции среди чиновников. Мы требуем от Генерального прокурора публично дать гарантию, что решение не будет реализовано», — отмечают журналисты.

С полным текстом заявления и с перечнем подписантов можно ознакомиться по ссылке.

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