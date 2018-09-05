Сегодня 05 сентября 2018 года, 13:43

LHS: обоснование уровня цен в операциях по приобретению товара у нерезидента

Партнер международного правового центра EUCON Лариса Врублевская представила слушателям алгоритм подготовки документации на конкретном примере.

По словам спикера, документация по трансфертному ценообразованию может быть подготовлена в произвольном виде. Структура документации определена статьей 39.4.6 Налогового кодекса Украины.

Г-жа Врублевская привела в пример фармацевтическую компанию «Х-фарм», которая занимается дистрибуцией в фармацевтической деятельности. Компания импортирует лекарственные препараты и медицинские приборы иностранных производителей и перепродает их на украинском рынке несвязанным лицам. Таким образом, основным видом деятельности компании является оптовая торговля фармацевтическими товарами. В данном случае контролируемыми операциями являются операции по приобретению лекарственных препаратов у нерезидента.

На примере указанной компании г-жа Врублевская показала, как правильно сегментировать финансовый годовой отчет и рассчитывать рентабельность отдельных операций.

Также спикер рассказала, как проводится функциональный анализ контролируемых операций. В рамках этого анализа исследуется, какие функции выполняют стороны контракта, кто и какие риски на себя принимает, какие активы используются сторонами операции.

По итогам функционального анализа осуществляется выбор исследуемой стороны. Лектор отметила, что в ходе исследования следует рассмотреть возможность применения методов определения уровня цен к каждой из сторон контролируемых операций. После выбора метода устанавливается показатель рентабельности.

Спикер также озвучила перечень функций, которые могут выполняться сторонами контролируемой операции. Условно их можно разделить на функции, связанные с реализацией, логистикой, контролем качества, и функции оперативного управления. Также необходимо исследовать распределение между покупателем и продавцом возможных рисков (предпринимательских и финансовых).

Г-жа Врублевская рассказала о методах установления соответствия условий контролируемой операции принципу «вытянутой руки», и предоставила им характеристику. В статье 39 Налогового кодекса Украины предусмотрены пять таких методов: метод сравнительной неконтролируемой цены, метод цены перепродажи, метод «расходы плюс», метод чистой прибыли, а также метод распределения прибыли.

Плательщик налогов может выбрать наиболее, по его мнению, целесообразный метод, однако, как рекомендует докладчик, необходимо учитывать установленную приоритетность, и если существует возможность применения метода сравнительной неконтролируемой цены и любого другого метода, стоит применить метод сравнительной неконтролируемой цены.

Как отметила лектор, для поиска сопоставимых операций законодательство предлагает использовать следующие источники информации: о неконтролируемых операциях плательщика налогов и его контрагента; информационные источники, содержащие открытую информацию и предоставляющие сведения о сопоставимых операциях и лицах; другие источники информации, например базы данных (получить можно только финансовую информацию), а также информацию, полученную контролирующим органом в рамках заключенных Украиной международных договоров.