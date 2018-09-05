Сегодня 05 сентября 2018 года, 15:26

Народный депутат может получить штраф из-за депутатского обращения в личных интересах

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд новые протоколы об административных правонарушениях, которые касаются несоблюдения требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Об этом говорится на сайте НАПК.

Так, установлено, что обращаясь в Нацагентство с депутатским обращением не как физическое лицо, а как народный депутат Украины, Юрий Бублик использовал свой статус в частных интересах. Он направил в Национальное агентство депутатское обращение с требованием провести служебное расследование относительно выяснения причин возможного промедления по вопросу направления уполномоченным лицом НАПК сообщения о совершении им правонарушения, связанного с коррупцией, в результатах которого он был заинтересован.

Ответственность за совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов предусмотрена частью второй статьи 172-7 КУоАП, подчеркивают в ведомстве.