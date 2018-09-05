Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 сентября 2018 года, 15:26

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Народный депутат может получить штраф из-за депутатского обращения в личных интересах

05 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд новые протоколы об административных правонарушениях, которые касаются несоблюдения требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Об этом говорится на сайте НАПК.

Так, установлено, что обращаясь в Нацагентство с депутатским обращением не как физическое лицо, а как народный депутат Украины, Юрий Бублик использовал свой статус в частных интересах. Он направил в Национальное агентство депутатское обращение с требованием провести служебное расследование относительно выяснения причин возможного промедления по вопросу направления уполномоченным лицом НАПК сообщения о совершении им правонарушения, связанного с коррупцией, в результатах которого он был заинтересован.

Ответственность за совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов предусмотрена частью второй статьи 172-7 КУоАП, подчеркивают в ведомстве.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 0 (1080) от 04/09/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 0 (1080)
Акцент

Тоска почета

Государство и юристы

Алгоритм лишения

Отрасли практики

Закатать в банки

Тема номера:

Выйти на замену

Архив голосованийVox Populi

Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?

Подал документы

Поддерживаю друга

Провожу отбор

Отслеживаю ход конкурса

Мне не интересен этот процесс

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав

Казахстанский юридический форум 2018

Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом