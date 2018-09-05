Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 сентября 2018 года, 15:26

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Отчет НАБУ: за 6 месяцев 2018-го в суды направлено 35 обвинительных актов, только в семи делах начато рассмотрение по сути

05 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Не так давно на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) был опубликован отчет о проделанной за шесть месяцев 2018 года работе, подготовленный во исполнение предписаний статьи 26 специального закона («О Национальном антикоррупционном бюро Украины») для главы государства, парламента и правительства и насчитывающий 100 страниц.

В последние шесть месяцев НАБУ в очередной раз доказало, что разрушить коррупционные схемы в Украине вполне реально, констатирует директор Бюро Артем Сытник во вступительном слове к отчету. В подтверждение этих слов приводятся примеры конкретных наиболее резонансных дел и общие статистические данные деятельности НАБУ с момента начала его работы (полноценный запуск Бюро произошел, напомним, лишь в конце 2015 года) и до конца июня с.г., то есть за 2,5 года, которые отображены в опубликованном отчете. Так, за указанный период «в работе» НАБУ находились 683 производства, 143 дела направлены в суд, убытки от преступлений, досудебным расследованием которых занималось Бюро, составили почти 200 млрд грн, около 360 млн возмещено. «В лицах» картина коррупционных преступлений за 2,5 года работы НАБУ выглядит так: 163 подозреваемых, 227 обвиняемых и 19 лиц, в отношении которых вступил в силу обвинительный приговор суда. А вот ситуация с преступлениями, подследственными НАБУ, в разрезе всех обвинительных актов по профильным статьям Уголовного кодекса Украины следующая: пальма первенства принадлежит статье 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» (33,5% обвинительных актов), на втором месте — статья 368 «Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом» (26,9% обвинительных актов), третью позицию этого рейтинга популярности занимает статья 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» (11% обвинительных актов).

Как отмечается в отчете, в I полугодии 2018 года детективы НАБУ составили, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд 35 обвинительных актов в отношении 62 лиц, а также одно ходатайство об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности. «Лишь в семи делах, переданных за отчетный период, служителями Фемиды было начато рассмотрение по сути. Решения суд принял в отношении трех человек. Двое из них в уличенных детективами коррупционных преступлениях сыграли второстепенную роль и впоследствии пошли на сотрудничество со следствием. Эти лица не были осуждены к реальному наказанию в виде лишения свободы. Еще одного человека, экс-замглавы ГП «Администрация морских портов Украины» по финансовым вопросам, Приморский районный суд г.Одессы освободил от наказания, поскольку он в полном объеме возместил причиненный ущерб. По-прежнему актуальной остается тенденция, когда суды первой инстанции не спешат рассматривать дела от НАБУ и САП», — говорится в отчете НАБУ.

Весьма туманную перспективу «коррупционных» дел в судах в НАБУ объясняют целым рядом причин: «нехваткой судей должной квалификации», большой загруженностью судов, чрезмерным вниманием СМИ к резонансным расследованиям и давлением со стороны политиков и т.д. Подробнее об этом читайте в материале «Тоска почета» в свежем номере «ЮП».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 0 (1080) от 04/09/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 0 (1080)
Акцент

Тоска почета

Государство и юристы

Алгоритм лишения

Отрасли практики

Закатать в банки

Тема номера:

Выйти на замену

Архив голосованийVox Populi

Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?

Подал документы

Поддерживаю друга

Провожу отбор

Отслеживаю ход конкурса

Мне не интересен этот процесс

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав

Казахстанский юридический форум 2018

Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом