Сегодня 05 сентября 2018 года, 15:26

Отчет НАБУ: за 6 месяцев 2018-го в суды направлено 35 обвинительных актов, только в семи делах начато рассмотрение по сути

Не так давно на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) был опубликован отчет о проделанной за шесть месяцев 2018 года работе, подготовленный во исполнение предписаний статьи 26 специального закона («О Национальном антикоррупционном бюро Украины») для главы государства, парламента и правительства и насчитывающий 100 страниц.

В последние шесть месяцев НАБУ в очередной раз доказало, что разрушить коррупционные схемы в Украине вполне реально, констатирует директор Бюро Артем Сытник во вступительном слове к отчету. В подтверждение этих слов приводятся примеры конкретных наиболее резонансных дел и общие статистические данные деятельности НАБУ с момента начала его работы (полноценный запуск Бюро произошел, напомним, лишь в конце 2015 года) и до конца июня с.г., то есть за 2,5 года, которые отображены в опубликованном отчете. Так, за указанный период «в работе» НАБУ находились 683 производства, 143 дела направлены в суд, убытки от преступлений, досудебным расследованием которых занималось Бюро, составили почти 200 млрд грн, около 360 млн возмещено. «В лицах» картина коррупционных преступлений за 2,5 года работы НАБУ выглядит так: 163 подозреваемых, 227 обвиняемых и 19 лиц, в отношении которых вступил в силу обвинительный приговор суда. А вот ситуация с преступлениями, подследственными НАБУ, в разрезе всех обвинительных актов по профильным статьям Уголовного кодекса Украины следующая: пальма первенства принадлежит статье 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» (33,5% обвинительных актов), на втором месте — статья 368 «Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом» (26,9% обвинительных актов), третью позицию этого рейтинга популярности занимает статья 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» (11% обвинительных актов).

Как отмечается в отчете, в I полугодии 2018 года детективы НАБУ составили, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд 35 обвинительных актов в отношении 62 лиц, а также одно ходатайство об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности. «Лишь в семи делах, переданных за отчетный период, служителями Фемиды было начато рассмотрение по сути. Решения суд принял в отношении трех человек. Двое из них в уличенных детективами коррупционных преступлениях сыграли второстепенную роль и впоследствии пошли на сотрудничество со следствием. Эти лица не были осуждены к реальному наказанию в виде лишения свободы. Еще одного человека, экс-замглавы ГП «Администрация морских портов Украины» по финансовым вопросам, Приморский районный суд г.Одессы освободил от наказания, поскольку он в полном объеме возместил причиненный ущерб. По-прежнему актуальной остается тенденция, когда суды первой инстанции не спешат рассматривать дела от НАБУ и САП», — говорится в отчете НАБУ.

Весьма туманную перспективу «коррупционных» дел в судах в НАБУ объясняют целым рядом причин: «нехваткой судей должной квалификации», большой загруженностью судов, чрезмерным вниманием СМИ к резонансным расследованиям и давлением со стороны политиков и т.д. Подробнее об этом читайте в материале «Тоска почета» в свежем номере «ЮП».