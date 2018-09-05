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Исполнение судебных решений государство должно отдавать на аутсорсинг — Р.Сидорович, народный депутат Украины

05 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Панельная дискуссия «Достижения и перспективы Украины в исполнении решений» ІІІ Международного форума по исполнительному производству продолжает свою работу. Частный исполнитель из Сербии, иностранный эксперт Проекта ЕС «ПРАВО-JUSTICE» Дамир Сите отметил, что государство должно обеспечить исполнение судебных решений, чтобы они не оставались иллюзией. Право на исполненное судебное решение — одно их неотъемлемых человеческих прав. Он подчеркнул, что большинство европейских стран переходят на частную систему исполнения судебных решений.

По поводу взаимодействия частных и государственных исполнителей заместитель председателя Совета частных исполнителей Украины Александр Сивокозов высказался одним предложением: такого взаимодействия нет. Ряд проблемных вопросов возникают при передаче исполнительных документов от государственного к частному исполнителю, снятии ареста с имущества.

По словам г-на Сивокозова, одна из самых главных проблем — обеспечение безопасности частного исполнителя. На этапе подготовки профильного законодательства много внимания было уделено вопросу вмешательства в деятельность частных исполнителей, но на этапе прохождения первого чтения эти нормы были исключены. Теперь безопасность частого исполнителя прописана общими фразами в двух статьях, но действенных механизмов, которые могли бы упредить вмешательство, запретить следственным органам вмешиваться в исполнительное производство, нет. Сложившаяся ситуация несет угрозу деятельности частных исполнителей. Были случаи, когда «исполнительное дело» изымалось следователем по заявлению должника, есть вопиющие факты проведения обысков даже в домах родителей частных исполнителей. «С этим нужно что-то делать. Такие факты без внимания оставлять нельзя», — убежден г-н Сивокозов.

«Если вы сами не отстоите свое место под солнцем, вам его никто не даст», — обратился к представителю Совета частных исполнителей член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Сидорович.

«Те, кто хотя бы раз обратился к частному исполнителю, давайте будем откровенными, едва ли пойдут к государственному исполнителю. Это свидетельствует о том, что реформа системы исполнения судебных решений была оправданной», — отметил председатель ОО «Агентство по вопросам исполнения решений» Владимир Боеру. Он считает, что нужно принять меры для популяризации профессии частного исполнителя. Почему кандидаты, которые успешно прошли обучение и стажировку, не идут на экзамен? Во-первых, они увидели, что их предшественники «не стали миллионерами», во-вторых, все же отсутствует доверие.

«Нет судебной власти, если нет надлежащего исполнения решений. Нет судебной власти, если нет одного из столпов демократии», — подчеркнул г-н Сидорович. Он напомнил, что реформа системы исполнения судебных решений давалась очень сложно, было предпринято много попыток для сворачивания реформы. Тем не менее соответствующее законодательство было принято, но нерешенными остаются многие проблемы, и когда они будут решены, народный депутат Украины не знает, особенно если учитывать условия старта предвыборной гонки. К примеру, вопрос доступа к счетам поднимался еще на этапе разработки законодательства, но тогда эта проблема была вынесена за скобки реформы, есть и проблемы, касающиеся объединенных исполнительных производств.

«Работа частного исполнителя — инструментарий для выявления активов. Если должник будет осознавать неотвратимость исполнительного производства, он будет самостоятельно исполнять решение, не дожидаясь начисления исполнительных издержек», — подчеркнул Руслан Сидорович. Он убежден, что вопрос исполнения судебных решений государство должно отдавать на аутсорсинг, оставляя за собой лишь специфические категории дел.

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