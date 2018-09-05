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НААУ презентует рекомендации на тему гражданско-правовой ответственности в здравоохранении

05 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины опубликованы методические рекомендации для адвокатов «Гражданско-правовая ответственность в сфере оказания медицинской помощи».

В методических рекомендациях отражены особенности гражданско-правовой ответственности в сфере оказания методической помощи, раскрыт алгоритм решения конфликта договорной и внедоговорной ответственности в этой области. Приведены формы, способы защиты права на медицинскую помощь и охарактеризовано ключевое средство защиты исследуемого права — исковое заявление. Практические алгоритмы ведения дел, связанных с правоотношениями в сфере медицинского обслуживания, проиллюстрированы национальной судебной практикой и правовыми позициями Европейского суда по правам человека.

Данное пособие призвано стать надежным советчиком для адвокатов, оказывающих правовую помощь клиентам в медицинских делах, а также будет полезным для всех, кто интересуется проблематикой медицинского права, гражданского права и здравоохранения.

Документ состоит из 64 страниц. Автором является к.ю.н. Ирина Сенюта, возглавляющая Комитет медицинского и фармацевтического права и биоэтики НААУ. Ознакомиться с методическими рекомендациями можно по ссылке.

Среди прочего, отмечается, что в подобных делах ответчиками выступают медицинские учреждения, а третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора, — медицинские работники. Как подчеркивается, противоправными могут признаваться действия медицинского работника, которые не соответствуют современным научно обоснованным требованиям относительно процесса предоставления медицинской помощи при определенном заболевании. В контексте договорной ответственности сказано следующее: если предоставленная медицинская услуга содержит существенные недостатки, то потребитель (пациент) имеет право требовать расторжения договора и возмещения ущерба. Важно, что если медицинская помощь пациенту предоставляется за плату, а осуществление субъектом хозяйствования медицинской практики в сфере здравоохранения предусматривает получение прибыли, то ответственность за ненадлежащее выполнение условий договора лицо, предоставляющее услуги, будет нести вне зависимости от наличия вины в его действиях (если это лицо не докажет, что нарушение произошло вследствие действия непреодолимой силы).

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