Сегодня 05 сентября 2018 года, 13:43

Наталия Блаживская избрана президентом Международной фискальной ассоциации

К.ю.н., судья, доцент, член Европейской ассоциации судей административных судов Наталия Блаживская, известная своей активной общественной деятельностю в качестве вице-президента Ассоциации судей административных судов и Ассоциации налоговых советников, возглавила украинское отделение Международной фискальной ассоциации (англ. International Fiscal Association — IFA).

IFA основана 80 лет назад (1938 года) в Королевстве Нидерландов. На сегодняшний день IFA насчитывает десятки тысяч членов более чем из 100 стран мира. Члены IFA — всемирно известные ученые, юристы, государственные чиновники, судьи, налоговые эксперты. IFA имеет консультативный статус при ООН, ЮНЕСКО, МВФ, ОЭСР, Комиссии европейских сообществ. Практически с момента основания (уже 80 лет) при IFA действует Бюро международной налоговой информации (IBFD), которое издает ежемесячный бюллетень. Ежегодно IFA публикует Cahiers de Droit Fiscal International (научные труды по международному налоговому праву) на четырех языках (английском, французском, немецком и испанском). В основном деятельность IFA носит научный характер, но вместе с тем уделяется внимание текущим событиям и изменениям в национальном налоговом законодательстве.

Наталия Блаживская намерена развивать украинское отделение всемирной организации в лучших западных традициях. Это включает проведение мероприятий по налоговой тематике с привлечением экспертов мирового уровня, а также лучших украинских докладчиков, активное участие юристов — членов IFA Ukraine в разработке проектов нормативно-правовых актов, а также создание возможностей для развития каждого члена организации. Эти и другие планы президент IFA Ukraine Наталия Блаживская готова реализовать в рамках работы International Fiscal Association Ukraine.