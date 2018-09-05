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Судья не указала в декларации доход супруга, выплаченный посольством

05 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Национальное антикоррупционное бюро Украины направлено обоснованное заключение, утвержденное по результатам полной проверки электронной декларации судьи Шахтерского горрайонного суда Донецкой области Анны Сергиенко. Решение об этом принято на заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает сайт ведомства.

Как уточняется, подавая декларацию 2015 года, судья не указала доход мужа, выплаченный ему в виде компенсации посольством Украины в Литовской Республике за время пребывания в долгосрочной командировке за границей.

В целом сумма таких выплат с января по декабрь 2015 года составляла 39 709 долларов США.

Отмечается, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.

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Комментарии:»

)) 05 сентября 2018 года 15:25 #

1. работник в интересах работодателя потратил деньги, которые ему компенсировали. Ведь компенсируют утраченное, а не доход или прибыль.
То где же доход или прибыль и где обязательство по его декларированию?

2.Муж судьи - это жена мужа. Если субъект декларирования не получил информацию от члена семьи о его (извиняюсь) доходе. То как, нет КАК!!!!!! ему его декларировать? НУ как?

3. Судьи ВССУ не декларировали доходы членов семьи. И что? И ничего. НАЗК там ничего не видело. Вдруг случился полный разворот и уже видит.

4. И на конец. Какую именно коррупцию предотвратило агенство по ПРЕДотвращению коррупции??

5. Зачем нужна должность судьи Шахтерского горрайонного суда Донецкой области, если муж только компенсаций получает 39 709?

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