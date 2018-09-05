он же e-mail

Сегодня 05 сентября 2018 года, 15:26

Судья не указала в декларации доход супруга, выплаченный посольством

В Национальное антикоррупционное бюро Украины направлено обоснованное заключение, утвержденное по результатам полной проверки электронной декларации судьи Шахтерского горрайонного суда Донецкой области Анны Сергиенко. Решение об этом принято на заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает сайт ведомства.

Как уточняется, подавая декларацию 2015 года, судья не указала доход мужа, выплаченный ему в виде компенсации посольством Украины в Литовской Республике за время пребывания в долгосрочной командировке за границей.

В целом сумма таких выплат с января по декабрь 2015 года составляла 39 709 долларов США.

Отмечается, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.