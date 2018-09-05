Сегодня 05 сентября 2018 года, 12:01

Динамика дисциплинарных производств для частных исполнителей позитивная – участники дискуссии ІІІ Международного форума по исполнительному производству

Участники Форума обсудили, почему число частных исполнителей остается скромным

«Исполнение судебных решений — неотъемлемая часть судебного производства и одна из гарантий человека на защиту своих прав и законных интересов. Не так давно в системе исполнения решений произошли значительные изменения, именно достижения и перспективы этих изменений мы сегодня обсудим», — отметил, открывая панельную дискуссию «Достижения и перспективы Украины в исполнении решений» ІІІ Международного форума по исполнительному производству, модератор, управляющий партнер ЮФ Evris Игорь Кравцов. 2016 год был переломным для судебной реформы, а судебная реформа не может быть полноценной без реформы системы исполнения судебных решений. На этом акцентировала внимание заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко. По ее словам, безусловным позитивом является ведение института частного исполнителя. Минюст принял все меры, чтобы разработать необходимые подзаконные нормативно-правовые акты, чтобы доступ к профессии осуществлялся надлежащим образом.

Светлана Глущенко выделила следующие достижения: впервые в Украине была создана конкурентная среда для исполнителей, максимально ускорены исполнительные процедуры, минимизировано административное давление, устранены коррупционные риски. Важно и то, что сегодня работа государственных и частных исполнителей является мотивированной. Тем не менее останавливаться пока рано. Исполнительное производство должно осуществляться еще эффективнее.

Также спикер озвучила некоторые статистические данные. К исполнению предъявлено 1,4 млн исполнительных документов, государственными исполнителями исполнено 500 тыс. решений, взыскано 6,8 млрд грн. В то же время частным исполнителям передано 14 тыс. исполнительных документов, 58% из них исполнено. Говоря о работе квалификационной комиссии, г-жа Глущенко подчеркнула, что 38% кандидатов сдают экзамены успешно; что касается работы дисциплинарной комиссии, то в Минюст поступило 220 жалоб, в 90% случаев инициаторами жалоб выступали должники. Только десять представлений было направлено в дисциплинарную комиссию.

Игорь Кравцов отметил, что, по оценке международных экспертов, Украине необходимо от 2 до 4 тыс. частных исполнителей, чтобы они составили конкуренцию государственным. Но сейчас в нашей стране около 100 частных исполнителей. «В чем проблема?» — поинтересовался он у г-жи Глущенко. Она ответила, что проблема в том, что не все кандидаты, прошедшие обучение и стажировку, приходят сдавать экзамены.

Опытом работы дисциплинарной комиссии частных исполнителей поделился заместитель директора департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины, заместитель председателя дисциплинарной комиссии частных исполнителей Игорь Багно. Опыт комиссии формируется на конкретных делах. Дисциплинарная комиссия была сформирована 4 декабря 2017 года, ее состав уже менялся, объективными обстоятельствами также была обусловлена смена председательствующего.

Что касается более практических аспектов, то возникают вопросы в отношении отводов и самоотводов. Пока объективных предпосылок для констатации конфликта интересов комиссия не усмотрела ни в одном случае. «Дисциплинарная комиссия частных исполнителей не является судебным органом. Но при решении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности комиссия пользуется своими дискреционными полномочиями. Никто не запрещает обжаловать данное решение в судебном порядке», — обратил внимание Игорь Багно. По его словам, динамика, касающаяся дисциплинарных взысканий, является позитивной: в двух случаях применено дисциплинарное взыскание (деятельность одного частного исполнителя приостановлена, другого — прекращена), в одном случае дело направлено на повторную проверку, шесть представлений отклонены. Деятельность комиссии открыта и прозрачна, в комиссии не против прямых трансляций заседаний в интернете, но против того, чтобы эти трансляции превращались в шоу.