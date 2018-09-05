7–8 сентября в Херсоне пройдет заседание Совета адвокатов Украины

7–8 сентября 2018 года в Херсоне состоится заседание Совета адвокатов Украины. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
В повестку дня заседания включены вопросы, касающиеся деятельности НААУ и ведения Единого реестра адвокатов, деятельности органов адвокатского самоуправления г.Киева (будет предоставлена правовая оценка вмешательству в деятельность КДКА). САУ рассмотрит ряд обращений председателей советов адвокатов регионов, председателей комитетов НААУ и адвокатов.
На повестке дня значится и вопрос о результатах деятельности рабочей группы по вопросам имплементации положений Концепции реформирования процедуры сдачи квалификационного экзамена для получения права на занятие адвокатской деятельностью и других рабочих групп, образованных САУ.
Ряд вопросов касаются стандартов юридического образования.
Заседание состоится по адресу: г.Херсон, конференц-зал отеля «Панорама», Приднепровский спуск, 2а.
7 сентября 2018 года начало работы в 11.00, а 8 сентября — в 10.00.
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