В Саудовской Аравии наказывают за сатиру в интернете — СМИ

Власти Саудовской Аравии ввели наказание для пользователей интернета, которые создают или распространяют подрывающий общественный порядок контент. За такие действия теперь грозит лишение свободы и крупный штраф, пишет Pravo.ru.
«Публикация и распространение контента через социальные сети, высмеивающего и подрывающего общественный порядок, религиозные ценности и общественные устои, будут считаться преступлением в сфере киберпространства и наказываться тюремным заключением на срок до пяти лет и штрафом до 3 млн риалов», — говорится в сообщении саудовской прокуратуры. Сумма эквивалентна примерно 800 тысячам долларов США.
Как пишет Bloomberg, наследный принц Саудовской Аравии активно борется с критикой власти в интернете. Так, за последний год в стране были арестованы десятки бизнесменов, политиков, проповедников, которые выражали свое несогласие с политикой государства.
Сохранить:
Контакты:
Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав
Казахстанский юридический форум 2018
Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: