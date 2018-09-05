Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 сентября 2018 года, 17:08

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Саудовской Аравии наказывают за сатиру в интернете — СМИ

05 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Власти Саудовской Аравии ввели наказание для пользователей интернета, которые создают или распространяют подрывающий общественный порядок контент. За такие действия теперь грозит лишение свободы и крупный штраф, пишет Pravo.ru.

«Публикация и распространение контента через социальные сети, высмеивающего и подрывающего общественный порядок, религиозные ценности и общественные устои, будут считаться преступлением в сфере киберпространства и наказываться тюремным заключением на срок до пяти лет и штрафом до 3 млн риалов», — говорится в сообщении саудовской прокуратуры. Сумма эквивалентна примерно 800 тысячам долларов США.

Как пишет Bloomberg, наследный принц Саудовской Аравии активно борется с критикой власти в интернете. Так, за последний год в стране были арестованы десятки бизнесменов, политиков, проповедников, которые выражали свое несогласие с политикой государства.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 0 (1080) от 04/09/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 0 (1080)
Акцент

Тоска почета

Государство и юристы

Алгоритм лишения

Отрасли практики

Закатать в банки

Тема номера:

Выйти на замену

Архив голосованийVox Populi

Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?

Подал документы

Поддерживаю друга

Провожу отбор

Отслеживаю ход конкурса

Мне не интересен этот процесс

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав

Казахстанский юридический форум 2018

Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом