Сегодня 05 сентября 2018 года, 17:08

В Саудовской Аравии наказывают за сатиру в интернете — СМИ

Власти Саудовской Аравии ввели наказание для пользователей интернета, которые создают или распространяют подрывающий общественный порядок контент. За такие действия теперь грозит лишение свободы и крупный штраф, пишет Pravo.ru.

«Публикация и распространение контента через социальные сети, высмеивающего и подрывающего общественный порядок, религиозные ценности и общественные устои, будут считаться преступлением в сфере киберпространства и наказываться тюремным заключением на срок до пяти лет и штрафом до 3 млн риалов», — говорится в сообщении саудовской прокуратуры. Сумма эквивалентна примерно 800 тысячам долларов США.

Как пишет Bloomberg, наследный принц Саудовской Аравии активно борется с критикой власти в интернете. Так, за последний год в стране были арестованы десятки бизнесменов, политиков, проповедников, которые выражали свое несогласие с политикой государства.