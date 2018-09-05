Сегодня 05 сентября 2018 года, 12:01

С лекцией на тему договора о предварительном согласовании ценообразования как механизма минимизации рисков ТЦО выступила Е.Кузьмина

Екатерина Кузьмина, специалист по трансфертному ценообразованию ЮФ Evris, рассказала слушателям LHS о таком полезном инструменте для крупных налогоплательщиков, как процедура предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях.

Предварительным согласованием ценообразования является процедура между крупным налогоплательщиком и Государственной фискальной службой (ГФС) Украины, в ходе которой согласовываются критерии для определения соответствия условий контролируемых операций принципу «вытянутой руки». Результатом такой процедуры является договор, составляемый в отношении контролируемых операций, которые осуществлялись, осуществляются или будут осуществляться, на ограниченный срок (до пяти лет). В Украине эта процедура появилась одновременно с введением правил трансфертного ценообразования — с сентября 2013 года. Несмотря на это, в нашей стране за этот период не был заключен ни один договор о предварительном согласовании ценообразования, поскольку только в июле этого года было усовершенствовано регулирование данной процедуры. Лектор продемонстрировала статистику других стран в этом направлении. Так, налоговые органы Центральной и Восточной Европы рассмотрели более 480 заявок, вследствие чего фактически было заключено свыше 315 договоров (66% от поданных заявок).

Эксперт отметила, что в числе преимуществ предварительного согласования ценообразования в Украине — отсутствие платы за заключение таких договоров (в отличие от других стран). К слову, стоимость таких услуг в Германии составляет 20 тысяч евро, в России — более 30 тысяч евро.

Лектор назвала следующие преимущества заключения договора для бизнеса. В первую очередь это возможность решения вопросов относительно трансфертного ценообразования (ТЦО) путем сотрудничества с ГФС вместо судебных процессов, которые сегодня набирают обороты. Во-вторых, это гарантия невозможности доначисления налоговых обязательств, штрафов, пени относительно таких контролируемых операций. При этом лектор подчеркнула, что все указанные преимущества актуальны исключительно в случаях соблюдения налогоплательщиком всех условий договора. Подводя итоги преимуществ, эксперт отметила, что договор может послужить «спасательным кругом», поскольку дает уверенность налогоплательщику, что избранная методология ТЦО, в частности, касающаяся уровня рентабельности (наценки), соответствует принципу «вытянутой руки».

Екатерина Кузьмина также рассказала, что договоры могут быть трех видов: односторонние, двусторонние и многосторонние. Для заключения двусторонних договоров приглашается один иностранный налоговый орган, для заключения многосторонних — несколько. Лектор подчеркнула, что такие договоры можно заключить только с налоговыми органами стран, с которыми Украиной заключены соглашения (конвенции) об избежании двойного налогообложения. Таким образом, заключение двусторонних и многосторонних договоров становится одной из гарантий избежания двойного налогообложения.

Лектор также рассказала обо всех тонкостях процедуры предварительного согласования ценообразования, обратив внимание слушателей на трудности, которые могут возникнуть при заключении договора. Это в первую очередь проведение тщательного анализа влияния условий договора на размер налоговых обязательств сторон контролируемых операций, составление проекта договора с отображением полной информации, составление документации по ТЦО за предварительный период, подготовка другой информации, которою могут запрашивать налоговые органы. Исходя из этого, лектор рекомендует приглашать независимого специалиста по ТЦО, как это и предусмотрено новыми изменениями к законодательству, поскольку процесс составления договора является достаточно трудоемким.

Екатерина Кузьмина надеется, что первые крупные налогоплательщики, которые обратятся в ГФС для инициирования данной процедуры, останутся довольными, поскольку данная процедура интересна не только бизнесу, но и налоговым органам, поэтому они будут более лояльно относиться к «первопроходцам».