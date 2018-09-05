Профильный комитет парламента дал оценку скандальному законопроекту о кибербезопасности

Вчера профильный парламентский комитет рассмотрел скандальный законопроект №6688 относительно кибербезопасности.
Все пять присутствующих членов заседания Комитета проголосовали за доработку законопроекта. Во время заседания депутаты критически высказались относительно рисков, которые несет законопроект, признали его несовершенным и нуждающимся в доработке.
Об этом сообщается на сайте «Интернет-свобода».
Приглашенный инициатор законопроекта Иван Винник не явился на заседание, хотя он выступал докладчиком по этому вопросу. Также не было представителей СБУ, которые могли комментировать законопроект как одни из неофициальных инициаторов.
Сохранить:
Контакты:
Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав
Казахстанский юридический форум 2018
Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: