Сегодня 05 сентября 2018 года, 12:01

Профильный комитет парламента дал оценку скандальному законопроекту о кибербезопасности

Вчера профильный парламентский комитет рассмотрел скандальный законопроект №6688 относительно кибербезопасности.

Все пять присутствующих членов заседания Комитета проголосовали за доработку законопроекта. Во время заседания депутаты критически высказались относительно рисков, которые несет законопроект, признали его несовершенным и нуждающимся в доработке.

Об этом сообщается на сайте «Интернет-свобода».

Приглашенный инициатор законопроекта Иван Винник не явился на заседание, хотя он выступал докладчиком по этому вопросу. Также не было представителей СБУ, которые могли комментировать законопроект как одни из неофициальных инициаторов.